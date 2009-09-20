Современная травматология. Профилактика травматизма

Ох уж эти детки! Предмет наших радостей, объект тревог…

ТРАВМЫ

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководитель травматолого - ортопедичесного отделения для детей Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии 6-ой ГКБ г. Минска доцент кафедры травматологии БГМУ, кандидат медицинских наук:

На первом месте сейчас среди детского населения города Минска выступает бытовой травматизм. Это травмы, которые дети получают, гуляя на улице. Могут залазить на крыши гаражей, могут неаккуратно обращаться с качелями.

Группу риска по травматизму составляют школьники от 7 до 14 лет. Причем, неоспоримое первенство среди них за мальчишками. В Минский городской клинический центр травматологии и ортопедии их привозят в два раза чаще, чем девочек.

Михаил Герасименко:

Когда дети приезжают из деревень, они забывают об элементарных правилах поведения на улице, и в этот период родителям и учителям необходимо напоминать им о правилах поведения на дороге .

Чаще всего травмы наши дети получают по четвергам и субботам в период с 16:00 до 20:00 часов, когда после школьных уроков они фактически предоставлены сами себе. Конечно, ребенка можно занять дополнительными кружками и спортивными секциями. Но и это, к сожалению, не всегда гарантирует его безопасность.

Михаил Герасименко:

Любой игровой вид спорта – это потенциальная опасность в плане получения травмы, поскольку дети, к сожалению, себя полностью контролировать не могут, даже занимаясь в профессиональных секциях. Иногда их спортивный оптимизм, спортивная задиристость могут приводить к возникновению травм рук и ног.

Что делать, если ребенок получил травму?

Михаил Герасименко:

Прежде всего, в такой ситуации родителям, конечно же, нужно успокоиться. Оказать первую медицинскую помощь. Первая медицинская помощь заключается в иммобилизация той конечности, которая повреждена, Если, например, ребенок травмировал предплечье, необходимо взять журнал, картонку и подвязать предплечье с помощью бинта. Далее необходимо вызвать скорую помощь. Лечение ребенка с травмой должно быть комплексным. Оно должно включать как применение хирургических методик, так и адекватных методик реабилитационного лечения. Поэтому на базе нашего центра расположено также и реабилитационное отделение. Дети, проходя лечение в нашем отделении, получают еще и комплекс реабилитационно - восстановительных мероприятий.

Первостепенную роль в профилактике детского травматизма играют родители. От их внимательности всецело зависит здоровье малыша первых лет жизни. С их умением обучить культуре поведения дома и в школе, на улице и в экстремальных ситуациях, напрямую связано благополучие подростка. Но как научить ребенка безопасности, если мы сами порой нарушаем ее правила?!

Травматологи не остаются без работы круглый год. Зимой – это улично-бытовой и дорожно-транспортный травматизм, опять же пациентов «подбрасывают» новогодние праздники. Летом источником травм становятся строительство и дачные работы, осенью – борьба за урожай.

Сергей Зарецкий, заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии по лечебной работе, кандидат медицинских наук:

Существует проблема, так называемая «пьяная травма», более 60% всех травм, которые требуют оказания специализированной помощи, получено в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Ярошевич, врач-травматолог:

Самый необходимый и самый основной способ обследования – рентгеновский кабинет. Все снимки производятся в цифровом формате.

Наталья Михацевич, врач–рентгенолог:

При недостаточности данных рентгенологической картины выполняется рентгеновская компьютерная либо магнитно – резонансная томография для уточнения, при применении КТ- состояния костных структур, смещения отломков, в случаях, например, травм позвоночника – состояния костного позвоночного канала, варианты инвостеноза, характер инвостеноза.

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Травмы позвоночника и спинного мозга - опаснейший по тяжести и последствиям для здоровья вид травм. Сломать позвоночник – это все равно, что сломать жизнь - себе и своим близким. Если пострадавший гибнет, он оставляет после себя безграничную боль и горечь вины за то, что не уберегли. Если горемыка выжил, он зачастую остается инвалидом, неспособным к самообслуживанию.

Андрей Мазуренко, руководитель лаборатории травматических повреждений позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Кандидат медицинских наук:

На первом месте по причинам получения травм позвоночника находится падение с высоты, автоаварии и такая специфическая травма для шейного отдела позвоночника – ныряние на мелководье. В данном случае травма непосредственно зависит от температуры окружающей среды. И мы ждем холодного лета, в отличие от большинства населения Беларуси. Чем холодней лето, тем, к счастью, меньше больных с такой травмой.

И все же на первом месте среди источников спинальных травм остаются аварии на дорогах и падения. Здесь более всего страдают шейный и грудной отделы позвоночника.

Реже всего спинальные травмы «зарабатывают» себе спортсмены. Это как раз тот случай, когда падают умеючи. Но, даже правильно упав, спортсмены нередко совершают роковую ошибку – пытаются встать и пойти.

Андрей Замировский:

Человек после того, как получил травму, через некоторое время очухивается, проходит первый шок, первая боль, и возникает желание встать. Этот момент очень важен, тут нельзя идти на поводу у эмоций. Лучше перестраховаться.

Кирилл Пустовойтов, младший научный сотрудник лаборатории травматических повреждений позвоночника и спинного мозга РНПЦ:

Пациент с травмой позвоночника не должен укладываться на абсолютно твердую поверхность в виде щитов и досок, он должен быть уложен на ровную поверхность, которая не прогибается, чтобы поверхность не деформировалась под тяжестью пациента.

Александр Кандыбо, заведуюший операционным блоком :

Подход к лечению таких больных таков, что одновременно выполняется операция, направленная на декомпрессию спинного мозга, и в то же время на стабилизацию позвоночника. Потом идет этап специальной диагностики, то есть это компьютерная томография и магнитно – резонансная томография. В зависимости от картины, принимается тактика лечения. Если есть определенный характер смещения, есть определенные повреждения, то мы выбираем доступ. В основном это передний или задний доступ, но это принципиально.

Андрей Мазуренко:

Задача хирургов – обеспечить стабильность позвоночника. И для стабилизации в настояшее время у нас и во всем мире используются, как правило, имплантаты, изготовленные из титана. Это различные виды пластин, шурупов, стержней и т.д.

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сергей Зарецкий:

Если ближайшие 10 лет многие переломы лечили с помощью фиксации гипсовыми повязками или методом скелетного вытяжения, то на сегодняшний день мы перешли к оперированию переломов. Оперируются с помощью фиксации различных металлоконструкций. Сроки лечения многих переломов сократились в разы, можно сказать, в 3 – 4 раза. Если больные раньше лечились по полгода, то сейчас есть возможность восстановить и выписать больного через 1,5 – 2 месяца с момента получения травмы.

Сергей Зарецкий:

В раннем послеоперационном периоде после снятия швов у нас есть возможность направлять больных на реабилитацию, в первую очередь в Республиканскую клинику медицинской реабилитации в Аксаковщину. Жителей города Минска мы направляем на реабилитацию в водогрязелечебницу. Сейчас появилась возможность направлять больных в отделение реабилитации новой городской больницы N11.

Наталья Зарубицкая, врач – реабилитолог:

Иногда к нам приходят с тросточками, на костылях, проходят курс лечения – лечебная физкультура, гимнастика в бассейне, ванны, грязи – все это в комплексе – и пациент забывает про костыли, уходит от нас довольный.

Татьяна Драничникова, заведующая отделением традиционной китайской медицины:

Восточная медицина рассматривает человеческий организм как саморегулирующуюся систему. Когда человек после переломов приходит к нам в центр на реабилитацию, на 1 месте стоит лечебная физкультура, разработка суставов, грязелечение, парафинолечение, массажи. А рефлексотерапия повышает адаптационные возможности организма, заставляет работать те механизмы, которые угасли, когда человек был обездвижен.