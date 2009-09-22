Венерические заболевания: симптомы, лечение, профилактика.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Яромич Владимир Иванович, заведующий амбулаторным дермато-венерологическим отделением Городского клинического кожно-венерологического диспансера г.Минска, врач первой категории:

В мире ежегодно заболевает до 250 млн. человек. В нашей республике заболеваемость довольно высокая. За последние 5 лет колеблется от 1000 до 2200 случаев на 100 тысяч населения. На данный момент она также сохраняется на высоком уровне: для Минска – 1400 случаев на 100 тысяч населения, по республике – 1500 случаев на 100 тысяч населения.

Венерические заболевания известны с глубокой древности. Их возбудители – бактерии и вирусы – могут передаваться от одного человека другому контактно-бытовым способом – через слюну, предметы обихода. Но основной путь передачи инфекций половой.

Владимир Яромич:

Этих заболеваний насчитывается около 30. Среди них есть паразитарные - чесотка, педикулез; бактериальные - гонорея, сифилис, хламидиоз; вирусные – гепатиты, герпес, ВИЧ. В Республике Беларусь чаще всего встречаются гонорея, сифилис, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, герпес.

Самыми опасными для человека остаются гонорея и сифилис.

Владимир Яромич:

Несмотря на убежденность в том, что ЗППП поражают в основном половые органы, это не так, сифилис поражает весь организм, в том числе головной мозг, костную и сосудистую системы.

Заболеваниям, передающимся половым путем, подвержены все возрастные группы, но одна из них находится в большей опасности по сравнению с другими — это подростки. Связано это с тем, что подростки, довольно рано начинают половую жизнь, не всегда знают методы профилактики инфекций, часто сменяют партнеров.

Еще одна группа, которой уделяется особое внимание врачей - женщины. Связано это с тем, что женщины чаще обращаются к врачу. Кроме того, женщинам репродуктивного возраста регулярно проводят плановые обследования на ИППП.

Владимир Яромич:

В 2007 году в городской кожвендиспансер на обследование было направлено примерно 19 тысяч женщин, в том числе, беременных . Среди них было выявлено 15 тысяч положительных реакций на ИППП, причем у некоторых обнаружилось сразу по несколько инфекций.

СИМПТОМЫ

Существуют ЗППП, с которыми человек может уживаться годами, даже не подозревая об этом. В ходе простого визуального осмотра врачом-гинекологом или урологом не всегда можно выявить такие инфекции, так как они не всегда сопровождаются характерными симптомами.

Владимир Яромич:

Чаще всего симптомами являются неприятные ощущения при мочеиспускании, болезненность внизу живота, увеличение лимфоузлов, особенно паховых, необычные выделения из органов. Это общие симптомы для мужчин и женщин, однако, существуют и специфические. Для женщин это, например, кровянистые выделения в межменструальный период, боли и тянущие ощущения внизу живота, обильные выделения из влагалища, имеющие неприятный запах, цвет и консистенцию.

Банальный страх перед болезнью и врачами лишают человека полноценного лечения. Он отказывается от него в пользу опасного самолечения, либо же вообще игнорирует проблему. Такое неразумное поведение только усугубляет положение.

Владимир Яромич:

Если вовремя не начать лечение могут возникнуть тяжелые последствия. У мужчин – воспаление простаты, хронический простатит, снижение потенции, для женщин отдаленное последствие – бесплодие.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Владимир Яромич:

Желательно не заниматься самолечением. Человек может загнать заболевание в хроническую форму и потом распространять его.

Почти все ИППП сегодня лечат амбулаторно. Лишь некоторые особенно тяжелые случаи требуют пребывания больного в стационаре. Но где бы не происходило лечение ЗППП, оно должно быть одновременным для обоих партнеров.

Медицина предлагает нам специальные средства, позволяющие свести риск заражения к минимуму.

Владимир Яромич:

Из всех средств, пожалуй, лучшее – презерватив. Но и это не 100% гарантия. В аптеках также много лекарственных препаратов для профилактики – хлоргексидин, миромистин. Если их своевременно использовать, это тоже являются средством защиты. Если после полового акта помочиться и вымыть гениталии – это тоже профилактика.