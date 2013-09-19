ЖЭС взял с жильцов по 4 млн за строительство экопарковки, а теперь его руководитель прячется за дверью

Новости Минска. Стоянки для автомобилей, они как девушки, чуть зазевался - и лучшие уже заняты... Героиня этого сюжета не привыкла зевать, и к вопросу парковки своего автомобиля подошла серьезно. И все равно нажила себе проблемы... Тема сюжета была прислана на форум сайта телеканала СТВ.

В Минске зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей. Для каждого второго из них нет парковочного места. Поэтому хозяева частенько оставляют машины на зеленой зоне, рискуя получить штраф – от 1 до 5 млн. рублей. С проблемой парковки столкнулись и жители дома №62 по улице Седых, и попытались нестандартно ее решить.

Светлана Кириллова:

Я решила установить красивую экопарковку, чтобы спокойно парковать свою машину, не нарушая никаких правил.

Экопарковка (экологическая парковка) — территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка. Позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и сохранить зелёный газон.

Светлана Кириллова:

Обратилась с этой просьбой в ЖЭС. Мы составили договор, который я полностью оплатила.

Светлана собрала подписи – согласие на монтаж парковки – у соседей. Это является обязательным условием – как минимум 80 процентов жильцов подъезда должны не возражать против ведения работ.

Кроме того, женщина заплатила по договору стопроцентную предоплату, 4 млн рублей, и думала, что уже через несколько дней сможет припарковаться на новом месте, но не тут-то было…

Светлана Кириллова:

Сроком исполнения был июль 2013 года. Сейчас на дворе сентябрь, и выполнено только снятие грунта.

Такая же история и у Лилии Сенкевич – соседки Светланы.

Лилия Сенкевич:

Я тоже обратилась в организацию ЖЭС-35, к начальнику ЖЭСа в частности и к его заму, по установке парковочного места. Для того, чтобы не ставить свой автомобиль на зеленую зону. В ответ получила одни неприятности. Начальник ЖРЭО предложила мне, когда я была у нее на официальном приеме: «Может быть, ей самой пойти копать?» Мне это показалось не совсем корректным.

Соседи, которые недавно давали согласие на экопарковки, тоже недовольны этими затянувшимися раскопками в их дворе.

Коммунальщики, напротив, виноватыми себя отнюдь не считают и отправляют недовольных жильцов в компанию «Исла-Верде», нанятую ЖЭСом для выполнения работ. Но договор-то заключался именно с ЖЭС-35… То есть именно ЖЭС должны контролировать выполнение работ, а не посылать жильцов на поиски строителей, которых сами же и наняли. Чтобы рассказать об этом коммунальщикам, отправляемся вместе с нашими героями в ЖЭС-35.

Растерянный диспетчер уверяла, что руководство обходит вверенный ЖЭС участок, но все оказалось гораздо проще. Мы решили не затевать с коммунальщиками развеселую игру в прятки. Похоже, что выманить впавших в детство руководство ЖЭС может только повестка в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Ссылка исполнителя, в данном случае ЖЭСа, на то, что привлечен по договору еще субподрядчик, который, в принципе, и взял на себя обязательства выполнять эти работы, не имеет ничего общего с потребителем. В данном случае взаимоотношения у потребителя только с ЖЭСом и, соответственно, все требования предъявляются ему. Если же ЖЭС никоим образом не реагирует на данные претензии и требования потребителя, не исполняет те требования, которые в данном случае потребитель указал, соответственно. Право потребителя – обращаться с исковым заявлением в суд.

По условию договора, за каждый день просрочки наши герои имеют право на компенсацию - полпроцента от общей стоимости работ. На сегодня они вправе требовать возврата уже около миллиона рублей, то есть четверти стоимости экопарковки. Еще несколько месяцев таких пряток – и коммунальщикам придется не только выполнить обязательство по договору и-таки установить парковку, но и вернуть нашим героям обратно 4 млн, уплаченные за работу. Но, похоже, после вмешательства программы «Добро пожаловаться!», дело сдвинулось с мертвой точки.

Но у наших героев есть и другой путь.

Елена Мойсейчик:

Пригласить стороннюю организацию, которая бы, все-таки, выполнила данные работы. То есть фактически, я понимаю, что-то сделано, то есть сделана какая-то минимальная часть взятых на себя обязательств исполнителя, соответственно, доделала эти работы, оплатить эти работы третьей стороне и предъявить возмещение своих затрат непосредственно ЖЭСу.

Специалисты предупреждают, что экопарковки – молодое явление и многие моменты, касаемые их, просто не прописаны в законодательстве. Например, приобретая экопарковку, вы не покупаете часть зеленой зоны у себя во дворе – земля принадлежит городу и пользоваться ею могут все, кто угодно. Поэтому на оборудованное вами машиноместо поставить свой автомобиль может фактически любой жилец дома. Огораживать такие парковки запрещено.

И в завершение сюжета небольшой анекдот. Мужчина подъезжает на автомобиле к своему дому и видит, что все места для парковки заняты. Тогда он мысленно просит: «Господи, сделай так, чтобы я смог припарковаться! Я обещаю, что буду ходить в церковь, соблюдать посты и заповеди!» Внезапно со стоянки отъезжает машина и освобождает место. Мужчина, паркуясь: «Спасибо, господи, уже не надо», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.