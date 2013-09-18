В Беларуси с 1 ноября 2013 года легализуют гаражный автосервис

Выйти из тени. Вот едва ли не основной посыл нового указа в адрес владельцев автосервисов. Документ предполагает цивилизованный подход к делу. Хочешь ремонтировать машины за деньги – получи сертификат. Причем, открывать ИП можно будет только членам гаражного кооператива. С другой стороны – яркие краски для владельцев серых СТО – приличные социальные бонусы.
Валентина Левковская, начальник управления бытового обслуживания населения Министерства торговли Республики Беларусь:
Они могут принимать заявки, давать рекламы о своей деятельности, давать потребителю гарантии. Потребитель в свое время приобретает защиту. На них будут распространяться все нормативно-правовые акты в области автосервиса.
Документ в буквальном смысле наведет порядок в гаражах. Обяжет иметь отдельное помещения для мусора. В том числе и это нововведение у хозяев подпольных авто-мастерских вызвало резонанс. «За» легализацию теневого бизнеса Дмитрий. Владелец пока еще нелегальной мастерской лицо показывать не хочет. В автобизнесе десяток лет. Говорит, рынку и клиентам новый указ не помеха.
Дмитрий, владелец гаражного автосервиса:
От этого плюсы, во-первых, наконец можно будет открыть ворота, почувствовать себя человеком. Второе - клиент просто приедет и не будет этого бояться, не будет бояться, что это гараж. Потому что в гаражах много специалистов высокого уровня, которые работали где-то даже и за границей. Проблема не решалась. И я думаю, что если вопрос решиться в положительную сторону, то это будет большой плюс.
По оценкам специалистов, половина гаражных СТО в Минске работают, как говорится, в тени. Легализовывать гаражный бизнес документ не обязывает. Но ужесточит ответственность для тех, кто этого не сделает. Не только за качество работ, но и за жизнь людей. ИП – означает наличие санитарных норм. Следовательно, и пожарную безопасность. А ЧП в гаражах из-за пренебрежения этим – не редкость. К примеру, в прошлом году под Минском взорвалась подпольная мини-мастерская. Тогда два человека попали в реанимацию.
Валентина Левковская:
Не все то, что хотелось бы нашим мастерам там делать, мы разрешили. Оказание услуг автосервиса тем авто, в которых есть газовые установки, производится в гаражах не будут. Они запрещены.
Сфера автосервиса для бизнеса – лакомый кусок. Земельные участки под такие услуги имеют огромный спрос. Только в нынешнем году за их продажу госбюджет пополнился на 7 миллиардов рублей. В ближайшие два года в Минске построят 15 мультикомплексов по обслуживанию авто. Такие в городе уже есть. Все это – для услуг автосервиса – задача высокого уровня. И, надеются инициаторы документа, - подъемная.