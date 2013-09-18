В Беларуси с 1 ноября 2013 года легализуют гаражный автосервис

Новости Беларуси. Гаражный автосервис легализуют. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси.

Теперь разрешено оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта, но массой не более 3,5 тонн, гаражи при этом должны быть переоборудованы в мастерскую. Также нужно, чтобы это одобрило общее собрание кооператива.

В то же время усилят ответственность за незаконную деятельность в этой сфере. Владельца гаража, в котором нелегально оказывают такие услуги, могут исключить из кооператива.

Указ вступает в силу 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.