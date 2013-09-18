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Нетрезвые пациенты в Беларуси пока не будут оплачивать лечение, но закон «О здравоохранении» пересматривается

18 сентября 2013 17:42
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Новости Беларуси. Нетрезвые пациенты в Беларуси пока не будут оплачивать лечение. Такую норму предполагали поправки в закон «О здравоохранении» - чтобы граждане, поступившие в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения, возмещали расходы за медпомощь.

Сейчас эти изменения в законодательстве рассматривают в  профильной комиссии Палаты представителей. И на начальном этапе  решено с этим повременить. Предложений по этому вопросу было много, но к чёткому механизму прийти пока не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Цецохо, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Понятна озабоченность общественности в том плане, что данная статья в определенной степени может быть даже вступает в противоречие с Конституцией Республики Беларусь, где чётко оговаривается, что оказание медицинской помощи должно быть бесплатным вне зависимости от того, в результате чего сложилась такая ситуация. Поэтому в результате длительных обсуждений, согласований, совещаний мы все-таки пришли к выводу, что в первом чтении мы подготовили данную статью без учета внесения таких изменений.

# Деньги # Александр Цецохо

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