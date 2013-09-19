Некачественно установленные стеклопакеты довели пенсионерку до инсульта, а фирма все равно не реагирует на жалобу

Новости Минска. Героиня этого сюжета стала жертвой не только недобросовестного предпринимателя, но и собственной впечатлительности. Женщина так близко приняла к сердцу брак, что однажды с ней случилась серьезная беда.

Балконные двери в квартире минчанки Анастасии Ганич напоминают скорее стену плача. В сырую погоду пластиковый стеклопакет льет неподдельные крупные слезы, чем безмерно расстраивает и свою хозяйку. Эта грустная история началась около года назад, когда Анастасии Петровне установили новые окна.

Анастасия Ганич:

Нам поставили окно. Я только в апреле заметила. Заметила черноту в окне. Прямо стекает жидкость туда.

Пенсионерка рассудила, что качественное новое балконное окно не должно образовывать конденсат. Тем более, что с прочими стеклопакетами, установленными в квартире, никаких сложностей не возникало.

Ирина Тумилович, дочь:

Например, мы ставили эти окна 3 года назад, в спальне и на кухне, ставили в другой фирме. Никакого изъяна – не потеют, не собирается конденсат.

Гарантия на окна два года, поэтому женщина обратилась в компанию «Стеклострой», которая занималась установкой окон. Но ни телефонные звонки, ни даже письменные претензии, отправленные на юридический адрес фирмы, никакого результата не дали.

Анастасия Ганич:

Я позвонила бухгалтеру, кто-то ответил: «Нет директора, это не моя вина». И весь май я прозвонила.

Клиентку просто игнорировали. Месяц женщина пыталась добиться правды в «Стеклострое», и это сильно пошатнуло ее здоровье.

Ирина Тумилович:

У моей мамы поднялось давление. Ее положили в больницу и диагностировали инсульт. Получается, что директор такими своими действиями поспособствовал такому состоянию мамы.

Сейчас Анастасию Петровну выписали из больницы, но оправиться последствий инсульта окончательно женщине так и не удалось.

Анастасия Ганич:

Я сейчас под наблюдением. Кушать не могу. Давлюсь.

Бороться со «Стеклостроем» у пенсионерки уже нет сил, поэтому за дело принялась ее дочь Ирина.

Ирина Тумилович:

Пошло дело принципа. Я хочу наказать директора фирмы ООО «Стеклострой» Мазурина Дмитрия Евгеньевича, чтобы он отвечал за свои действия.

Ирина снова и снова пытается дозвониться до директора «Стеклостроя».

Ирина Тумилович:

Ситуация всегда такая. Либо он не снимает, перезванивать – он никогда не перезванивал. Либо не снимает, либо он очень занят...

Последняя письменная претензия с уведомлением была отправлена три недели назад и снова осталась без ответа - фирма вновь нарушила закон об обращении граждан. Согласно ему, на претензию полагается отвечать в двухнедельный срок.

Так неужели никак нельзя призвать «Стеклострой» к ответственности? По совету нашей программы, Ирина решила написать письмо в Администрацию своего района с просьбой помочь урегулировать конфликт.

Юрий Перевозков, заместитель Председателя ОО «Правозащита»:

Обращение в администрацию района может привести к тому, что спор может быть решен досудебно. Если администрация района приложит определенные усилия, чтобы не доводить дело до суда. Помимо этого. Если Администрация района усмотрит, что есть нарушение законодательства, в частности, Закона об обращении граждан, то в этой ситуации Администрация может отреагировать, составить протокол и данную организацию привлечь к ответственности.

За игнорирование письменных обращений «Стеклострою» грозит штраф в размере до 20 базовых величин. Но для сатисфакции этого семье пострадавших от оконных дел мастеров будет недостаточно.

Юрий Перевозков:

Потребителю необходимо обращаться с иском в суд. Только суд может обязать предприятие совершить те или иные действия.

Таким образом, можно потребовать не только компенсации за некачественно выполненную работу, но и за причиненные Анастасии Петровне нравственные страдания. Согласно закону о Защите прав потребителей, от госпошлины в таком случае истица освобождается.

Согласитесь, души людей чем-то напоминают ночные окна: у кого горит яркий свет, у кого тусклый, а у кого и вовсе безнадежный мрак.

Можем поспорить, что после обращения Ирины в администрацию, в организации «Стеклострой» начнут по-иному реагировать на клиентов, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.