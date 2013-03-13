ЖЭС, не желая возмещать ущерб за залитие квартиры, подал иск в суд на хозяйку за то, что она установила арку из гипсокартона

Новости Гродно. Все начиналось донельзя банально. Год назад квартиру жительницы Гродно Нину Кащей затопили. Причем не соседи, ибо Нина живет на последнем, девятом, этаже, и сверху располагается лишь технический этаж. В результате прорыва водопроводной трубы произошло залитие квартиры Гражданки Кащей... Серьезно пострадали полы, стены, потолки. Погоревав, Нина Сергеевна обратилась в ЖЭС. Коммунальщики вину не отрицали и даже составили акт.

Нина Кащей:

Вначале было предложено купить стройматериалы, а они бесплатно сделают. По их вине это всё залито.

Доверять ремонт квартиры малярам и штукатурам из местного ЖЭС Нина Ивановна особенно не хотела, но, все же, согласилась. Поступило предложение купить материалы за свой счет, а коммунальщики проведут ремонтные работы. Нина Ивановна не согласилась, так как не понимала, почему она должна тратить свои кровные. Это разозлило коммунальщиков, и они вообще забыли о злополучной квартире.

Когда гражданка Кащей стала напоминать о себе, коммунальщики стали действовать по принципу «сам дурак!»: на гражданку Кащей был составлен протокол об административном правонарушении.

Владимир Орсик, начальник ЖЭС №15 УЖРЭП Октябрьского района г. Гродно:

Была самостоятельно убрана трансформирующая перегородка, отделяющая зал от коридора. В результате проведены изменения в квартире.

Говоря проще, Нина Ивановна убрала межкомнатную дверь и в проеме сделала небольшую арку из гипсокартона. И эти изменения коммунальщики стали трактовать как незаконную перепланировку.

Нина Кащей:

Пока мастер писала протокол, составляла, начальник ЖЭСа сказал, что мне придётся полквартиры продать на штрафы за все мои нарушения.

Нина Ивановна пришла в шок от угрозы, но, когда прошел первый испуг, начала действовать. Для начала стала вникать в юридические тонкости жилищного законодательства и нормативных актов. И как ни старалась, не могла понять, в чем она, собственно, виновна. Или не виновна?

Валентина Журавлёва, начальник Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

Не требуется решения местного исполнительного и разрешительного органа и разработка проекта для следующих строительных работ: установка и замена межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проёма, устройство подвесных натяжных потолков. Такая перепланировка относится к незначительным изменениям. В данном случае выдаётся технический паспорт.

Паспорт Нине Ивановне выдали, но что делать с предписанием из ЖЭС на устранение арки? Что с ним делать? С этим вопросом она отправилась в вышестоящую организацию.

Нина Кащей:

Я была с утра у начальника УЖРЭПа Жука Марьяна Станиславовича с этим предписанием, протокола у меня на руках ещё не было. Жук позвонил начальнику ЖЭСа и сказал, чтобы вся эта комиссия в 10 утра с объяснительной была у него. Записал свой телефон мне на бумажку и сказал, что меня больше не тронут.

Увы, слова начальника Управления так и остались словами. Но вот администрация ЖЭС времени зря не теряла.

Удивлению Нины Ивановны не было предела, когда в августе прошлого года её вызвали в суд в качестве ответчика. Истцом выступил родной ЖЭС. Суд был скорым, но справедливым. Служители Фемиды признали правоту женщины. Коммунальщики были вынуждены сделать ремонт в квартире Кащей. Правда, с момента залития до окончания ремонта прошло 8 месяцев.

Не успела Нина Ивановна насладиться чистотой и покоем в квартире, как пришла новая беда. Упорные коммунальщики снова подали в суд, теперь уже в областной, иск на гражданку Кащей. Обвинение прежнее: незаконная перепланировка. Областной внимательно рассмотрел дело и... не нашел вины у нашей героини. Тут уже Нина Ивановна пришла в ярость.

Жанна Гостяева, председатель Гродненского центра правовой помощи потребителям:

То, что УЖРЭП Октябрьского района привлёк эту женщину к судебному процессу, это негативно сказалось на её здоровье. Мы считаем, что ей причинён моральный вред и с помощью суда собираемся это подтвердить.

В настоящее время гражданка Кащей готовит в суд иск о возмещении морального ущерба. Чем закончится судебная тяжба, пока неизвестно. И коммунальщики, и хозяйка квартиры намерены отстаивать свою правоту до последнего. Чем закончится эта история, мы обязательно расскажем после вердикта суда, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.