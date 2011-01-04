Законно ли размещать СТО во дворе рядом с детской площадкой?

Жители домов 30 и 30а по ул. Щербакова в Минске обратились на горячую линию телеканала в с просьбой разрешить такую проблему: в их дворе построили шиномонтаж, который граничит с детской площадкой.

Люди разделились на два лагеря. Одним новые соседи причиняют беспокойство.

Они ни у кого не спрашивали, когда это делали.

Другие же, у кого есть автомобили, считают, что в их дворе появилась нужная организация.

Местный житель:

Я работаю водителем на большегрузах и могу сказать, что шиномонтаж шума не создает.

Но важно, чтобы шиномонтаж располагался на законных основаниях.

Алесь Хмыль, юрист:

Строительство этого шиномонтажа однозначно ведется законно. Я не думаю, что кто-то будет строить самовольно, когда потом будет возможно принятие решения о сносе. Это вложение денег, поэтому я больше чем уверен, что разрешение есть — как города, так и Министерства архитектуры и строительства. Единственное, что я вижу, здесь проблема в том, что они должны были вывесить паспорт объекта, на котором обычно указываются все данные объекта.

Паспорта объекта наша съемочная группа на близлежащей территории не обнаружила. Но при личной встрече с руководителями организации, корреспондентам нашей программы были представлены все документы, разрешающие деятельность, то есть шиномонтаж, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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