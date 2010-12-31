У 19-летней мамы соцслужба отняла ее желанного ребенка сразу после рождения!

Новость о беременности застала Юлию Высоцкую врасплох. В свои 19 девушка совсем не думала о создании семьи и тем более о рождении ребенка. Не имея ни работы, ни средств к существованию, а лишь смутное представление о будущем, вчерашняя школьница мужественно решила рожать.

17 августа 2010 года на свет появился новый гражданин Республики Беларусь — Михаил Высоцкий. Однако привыкнуть к роли матери Юлии не удалось. Очень оперативно ребенка у молодой мамы забрали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Высоцкая:

Не понимаю, как можно было сразу после того, как я приехала из роддома, на второй день, забрать ребенка. Они отняли его у меня от груди, и молоко пропало.

Детективные страсти объясняются вполне прозаично. Социальным службам района не понравились условия, в которых должен был расти новорожденный.

Оксана Гринь, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Минского райисполкома:

Ее жилье не соответствовало никаким нормам, предъявляемым к жилью. Отсутствовало место для приготовления пищи, газовой плиты не было. Само помещение находилось в антисанитарных условиях, кругом грязь, пыль, неубранность.

Юля живет в поселке Колодищи в частном доме. По словам девушки, материальное положение в их семье всегда было тяжелым, да и с родителями она с трудом находила общий язык. Когда они узнали о беременности дочери, то освободили для нее половину дома. На большую помощь со стороны родных Юля не рассчитывала.

Юлия Высоцкая:

К сожалению, сложилось так, что родители никак не помогали мне все это время и сейчас не помогают, даже когда ребенка забрали.

Когда мы побывали в доме Юли, то лично убедились в том, что решение социальных служб об изъятии ребенка имеет резонные основания. В крошечной комнатке, в которой ютится Юля вместе со своим гражданским мужем Сергеем, удобств мало. Нет холодильника, горячей воды, отопление печное. Хватит ли запаса дров до конца зимы — неизвестно. Создать уют и порядок в доме Юле пока не удалось. Тем не менее, девушка убеждена, что она сможет растить малыша.

Юлия Высоцкая:

За последнее время купили много одежды. Есть постельное белье, одежда, кроватка, ванночка для купания, игрушки. В принципе, для ребенка все есть.

Проблема в том, что не только антисанитарные условия в доме повлияли на решение органов опеки. Содержание малютки требует больших финансовых затрат. Коляска, кроватка и ванночка для купания — это далеко не все, что нужно малышу. А что безработная девятнадцатилетняя девочка может дать ребенку, когда ей самой есть нечего? А где же муж, хоть и гражданский — спросите вы? Почему он не помогает? Муж то он муж, вот только биологическим отцом ребенка Сергей не является!

Сергей Нежуга:

Несмотря на то что это не мой ребенок, я согласен его воспитывать, растить, дать ему все, что ему потребуется в дальнейшем в жизни.

Остается только надеятся, что Сергей ответит за свои слова. Ну а пока родители клятвенно обещают счастливое детство, четырехмесячный Миша находится в Доме ребенка в Борисове. Социальные службы отмечают: чтобы вернуть ребенка, юная мама должна немедленно трудоустроиться и привести свое жилье в порядок.

Оксана Гринь:

После того как ей вынесли повторное предупреждение, она все-таки явилась в отдел занятости. Ей было предоставлено место для трудоустройства, однако до настоящего времени мать так и не трудоустроилась.

Возможно, Юля еще не осознала, что она мать и несет ответственность за жизнь своего ребенка. Как бы то ни было, она не отказалась от малыша и настроена его вернуть.

Последний раз Юля видела своего малыша месяц назад. Говорить о том, что Миша забыл свою маму, не приходится, ведь он и привыкнуть к ней толком не успел. Мы попросили социальную службу организовать встречу мамы и малыша. Вместе с Юлей мы приехали в Борисовский дом ребенка.

Корреспондент СТВ:

Юля, что вы чувствуете? Соскучились по малышу?

Юлия Высоцкая:

Да, я очень соскучилась. Мне не терпится его увидеть.

Когда Юля взяла сына на руки, ее радости не было предела, в тот момент она казалась очень счастливой. А малыш, как зачарованный, не отрываясь, смотрел на маму.

Юлия Высоцкая:

Противоречивые чувства: и счастлива, и плакать хочется, что нельзя его забрать.

Если бы все было так просто: увидела, вспомнила, забрала. У девушки было четыре месяца что-то изменить в своей жизни. Она же, по словам сотрудников Дома ребенка, даже ни разу не позвонила, чтобы поинтересоваться здоровьем и судьбой малыша. И если бы не вмешательство программы «Добро пожаловаться», то мама не скоро увидела бы Мишу. Ну да Бог ей судья...

Сергей Нежуга:

Спасибо программе «Добро пожаловаться», что вы организовали эту встречу, что вы взялись за нашу проблему. Большое спасибо!

Пожалуйста, но останется Миша в Доме ребенка на казенных харчах или будет жить в уюте в родной семье, зависит только от самой Юли и Сергея. Политика государства проста и справедлива: есть работа и нормальные условия для жизни — есть дети.

Оксана Гринь:

Если родители не предпринимают никаких усилий, чтобы вернуть ребенка в семью, чтобы стать на правильный путь своей жизни, мы тогда принимаем решение об обращении с иском в суд о лишении их родительских прав.

Но даже лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей. Ежемесячно в пользу государства на содержание детей нерадивые мамы и папы обязаны выплачивать от 240 до 300 тыс руб, в зависимости от возраста малыша и типа учреждения, в котором он находится. Уклоняющимся от выплат грозит выселение из собственного жилья. Их квартиры могут быть заселены квартирантами, оплата за помещение которых будет уходить в счет содержания ребенка в приюте.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

На сегоднясуд имеет право право вынести соответствующее судебное постановление об обязательном трудоустройств родителей. Ст. 9.27 Административного кодекса Республики Беларусь предусматривает административнуюответственностьза уклонение родителей от обязательного трудоустройства по судебному постановлению.

Сегодня в Борисовском доме ребенка находится 142 малыша. Все они стали сиротами при живых родителях.

Светлана Дятко, главный врач УЗ «Борисовский дом ребенка»:

К нам поступают дети со всей Минской области с детских больниц в возрасте с рождения до 3 лет. По достижению 3 лет они передаются либо в интернат, детские дома, либо в приемные семьи. Конечно, по возможности мы стараемся либо возвращать их биологическим родителям, либо отдавать на усыновление.

Юлю еще не лишили родительских прав, у нее есть время, правда не очень много, чтобы одуматься и вернуть маленького Мишу.

Оксана Гринь:

Следующий срок, когда она будет рассматриваться на комиссии по делам несовершеннолетних,— это 12 января 2011 года. Тогда будет приняторешение: или собирать материалы о лишении родительских прав, или возвратить ребенка.

Кстати, уровень подростковой беременности в Беларуси крайне высок: триста девушек из тысячи беременеют в возрасте от 15 до 19 лет. Количество абортов растет. Юля Высоцкая, понимала какие сложности ее ожидают с рождением ребенка, но не убила его, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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