Как взыскать ущерб с химчистки, если после ее обработки норковая шуба разваливается на части, а квитанция не сохранилась?

Оксана Третьякова, проносив норковую шубу две зимы, решила сдать ее в химчистку. После выполненной обработки девушка была всем довольна и на радостях выбросила квитанции. Но с приходом холодов хозяйка пришла в шок, так как шубка стала буквально расползаться и трескаться до дыр.

Оксана Третьякова:

Появились какие-то жесткие образования. При несильном нажатии возможен просто излом самого мехового изделия. Я расстроена! Моя шуба на тот момент стоила 3 тысячи долларов!

Цена немалая, но мех того стоит. Мех норки очень ноский и во многих случаях при бережном хранении и уходе такая шуба может выдержать до 14 сезонов.

Работники предприятия, конечно же, стали отрицать тот факт, что Оксана сдавала им свое меховое изделие в чистку.

Юрий Перевозков, юрист:

В первую очередь, необходимо обратиться на предприятие химической чистки и получить копии документа,свидетельствующего о том, какое изделие она сдавала, какой процент износа был установлен, какие дефекты были у изделия на момент сдачи, дабы в последующем химчистка не могла внести какие-то коррективы и изменения в данный в документ.

Действительно, загадка, почему норковая шуба, не знавшая проблем два года, вдруг после обработки неизвестными растворами стала ломкой, словно бумажный лист!?

Предприятие химической чистки назначило срок проведения экспертизы в 20 дней.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

С учетом того, что законом о защите прав потребителей предусмотрен максимальный срок для проведения экспертизы 14 дней, а предприятие химической чистки уже несколько задерживает этот срок, она может потребовать возврата изделия в опечатанном виде и произвести экспертизу самостоятельно. В том случае, если будет установлена вина химчистки, то, согласно законодательству, потребитель имеет право заявить требование о предоставлении ему в трехдневный срок вещи аналогичного качества. Если в трехдневный срок химчистка не предоставит аналогичное изделие, потребитель имеет право заявить требование о выплате ей двукратной стоимости поврежденной вещи с учетом износа.

Итак, Оксане нужно обратиться в независимое экспертное агентство. И если будет доказано, что работники химчистки виновны, то небольшой компенсацией дело не обойдется. Простая арифметика: 3000 долларов умножаем на два и вычитаем процент износа, который был отражен в квитанции на момент приема изделия. Надеемся, пострадавшая носительница меха за вырученные деньги сможет купить понравившийся ей шубу.

Кстати, чтобы продлить жизнь меха вашей шубы, в некоторых случаях можно в домашних условиях справиться с загрязнениями. Если вы столкнулись с проблемой жировых пятен, то удалить их можно, протерев тряпкой, смоченной в бензине. Если пятно свежее, протирать его следует по ворсу, если старое, то в противоположном направлении.

Раствор нашатыря или поваренной соли также можно применять для того, чтобы избавиться от жирного пятна. Внимание! Для сушки норки никогда не используйте фен — это приведен к быстрой порче мехового изделия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что делать, если химчистка испортила кожаные брюки?

Что делать, если химчистка испортила одежду?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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