Обязана ли фирма, предоставляющая работу, в своем объявлении указывать, что звонок в службу является платным?

«Найди работу быстро и легко!» Такими объявлениями пестрят газеты, интернет и рекламные листовки. Героиня нашего сюжета Нина Авраменко решила довериться одному из них.

Нина Авраменко:

Я на пенсии уже год. Решила поискать работу. Попалось объявление в почтовом ящике, на котором было написано: «Работа. База данных».

Плюс к этому несколько вакансий для примера и чуть ниже — номер телефона.

Нина Авраменко:

Когда я позвонила, мне сказали, что звонок стоит 4 тысячи. И все. Получается, что меня поставили перед фактом.

А ведь на самой рекламной листовке ни слова о том, что звонок платный. Это и возмутило женщину. Но закон «О рекламе» нарушений в информировании потребителя не усматривает. К тому же, как нам сообщили специалисты «Белтелеком», первые 12 секунд телефонного разговора не тарифицируются. То есть у потребителя есть время, чтобы положить трубку и тем самым отказаться от услуги.

Нина Авраменко:

Неделю назад я взяла распечатку. И вижу: помимо того что взяли 4000 рублей, так еще и 1400 рублей дополнительно сняли.

Наталья Карп, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

Несмотря на то что потребителю предоставили информацию о том, что услуга предоставляется на платной основе, его не предупредили об окончательной стоимости услуги. Информация о том, что взимается НДС, — неполная информация о стоимости услуги. И потребитель не в состоянии определить окончательную стоимость услуги.

То есть теперь женщина может предъявлять претензии фирме по поводу предоставленной услуги и рассчитывать на возврат денег.

Нина Авраменко:

Где находится эта организация — неизвестно.

Юридический адрес компании, по которому следует направить письмо, можно найти на сайте справочной вакансий. Узнать его можно и в редакции «Добро пожаловаться», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Можно ли отказаться от оплаты разговоров со службой знакомств по телефону, если размер счета, по мнению «жениха», неправдоподобен?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.