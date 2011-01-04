Обязана ли фирма, предоставляющая работу, в своем объявлении указывать, что звонок в службу является платным?

Нина Авраменко:
Я на пенсии уже год. Решила поискать работу. Попалось объявление в почтовом ящике, на котором было написано: «Работа. База данных».
Плюс к этому несколько вакансий для примера и чуть ниже — номер телефона.
Нина Авраменко:
Когда я позвонила, мне сказали, что звонок стоит 4 тысячи. И все. Получается, что меня поставили перед фактом.
А ведь на самой рекламной листовке ни слова о том, что звонок платный. Это и возмутило женщину. Но закон «О рекламе» нарушений в информировании потребителя не усматривает. К тому же, как нам сообщили специалисты «Белтелеком», первые 12 секунд телефонного разговора не тарифицируются. То есть у потребителя есть время, чтобы положить трубку и тем самым отказаться от услуги.
Нина Авраменко:
Неделю назад я взяла распечатку. И вижу: помимо того что взяли 4000 рублей, так еще и 1400 рублей дополнительно сняли.
Наталья Карп, юрист ОО «Минское общество потребителей»:
Несмотря на то что потребителю предоставили информацию о том, что услуга предоставляется на платной основе, его не предупредили об окончательной стоимости услуги. Информация о том, что взимается НДС, — неполная информация о стоимости услуги. И потребитель не в состоянии определить окончательную стоимость услуги.
То есть теперь женщина может предъявлять претензии фирме по поводу предоставленной услуги и рассчитывать на возврат денег.
Нина Авраменко:
Где находится эта организация — неизвестно.
Юридический адрес компании, по которому следует направить письмо, можно найти на сайте справочной вакансий. Узнать его можно и в редакции «Добро пожаловаться», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Можно ли отказаться от оплаты разговоров со службой знакомств по телефону, если размер счета, по мнению «жениха», неправдоподобен?
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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