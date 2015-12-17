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Взыскание долга по распике: можно ли в суде требовать проценты?

17 декабря 2015 08:03
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Жительница Бреста задает вопрос:
Год назад я одолжила своей знакомой 10 млн рублей. Составили расписку на 12 месяцев, в которой прописали, что за каждый день просрочки она будет платить 14% от суммы долга. Могу ли я в суде требовать от должника помимо долга и эти проценты? 

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно статье 310 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если ваша расписка оформлена надлежащим образом, то есть в простой письменной форме, то в суде вы можете требовать от должника помимо основного долга еще и оговоренные проценты за каждый день просрочки.

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Деньги

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