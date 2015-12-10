10 декабря белорусские парламентарии приняли изменения и дополнения в закон «О занятости населения»

Новости Беларуси. Получить новую специальность за бюджетные средства. Парламентарии приняли изменения и дополнения в закон «О занятости населения». Согласно документу работодателей обяжут более активно взаимодействовать со службами занятости. Предлагается сократить сроки информирования о вакансиях с двух недель до 5 рабочих дней. Предусматривает документ и возможность получить новую специальность за счет бюджета для граждан, которые в будущем могут оказаться под угрозой увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов:

Впервые законопроект предусматривает возможность обучения, возможность трудоустройства граждан, находящихся под угрозой увольнения. Потому что не секрет, что сегодня часть предприятий работают в таком режиме, когда неполная занятость, неполный рабочий день и так далее. То есть возможность сокращения в будущем уже витает в воздухе. Поэтому такие граждане также получили возможность переобучиться. Если за счет нанимателя, то ему можно будет компенсировать за счет бюджета. Либо за счет государства.