Частным медцентрам в Беларуси разрешили выдавать больничные листы

Новости Беларуси. Частным медцентрам разрешили выдавать больничные листы. Такую возможность коммерческие учреждения получат после создания в них специальных комиссий, которые будут принимать решения о нетрудоспособности. Потребуется и обязательная переподготовка персонала.

При этом Минздрав рекомендует открывать и закрывать больничный в одном учреждении здравоохранения. В случае выявления фактов торговли листами о нетрудоспособности частные центры будут лишать лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Есть признаки наступления нетрудоспособности, они не зависят от того, какое количество процедур вам назначили. Оказание медицинской помощи, собственно, будет идти платно, но если оно сопровождается тем, что пациент нетрудоспособен, больничный лист должен быть выдан при желании, при просьбе. Два условия: пациент нетрудоспособен, прежде всего, и, во-вторых, он нуждается в выдаче больничного листа для предоставления своему нанимателю. Эти два условия. Это не оплачивается, Больничные листы не продаются, не покупаются.

Вводятся те же условия, что и для государственных учреждений здравоохранения. Требуются определенные условия по подготовке медицинского персонала. Это обучение в рамках экспертизы. Создание врачебно-консультационные комиссии. Создание условий для хранения больничных листов, которые являются бланками строгой отчетности. И целый ряд других элементов. Поэтому, я думаю, что с 1 февраля, что мы давно уже заявляли, мы потихоньку будем эти вопросы и реализовывать.