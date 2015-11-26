Контроль за качеством рекламы в Беларуси будет ужесточен

Новости Беларуси. Министерство торговли ужесточит контроль за качеством рекламы. В первую очередь это касается достоверности информации о стоимости товаров и услуг, чтобы не допустить обмана потребителей. Кроме того, 80% белорусской рекламы является неэтичной. Например, использование патриотичных образов в рекламе товаров.

Также специалисты рассматривают вопрос о выборочном предоставлении рекламных листовок в почтовых ящиках – только по желанию адресата. Особое внимание – рекламе рецептурных лекарств, которые распространяются на черном рынке. Ответственность за такие объявления планируется ужесточить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

К сожалению, очень активно пошла такая ненадлежащая реклама со стороны рынка – это реклама лекарственных средств. Мы видим, что большой вал идет. Очень много рекламы физических лиц, которые продают товар в интернете через рекламу. И, конечно, здесь нужно пресекать.

И мы поняли, что ответственности недостаточно для этого именно вида рекламы, поэтому мы сегодня инициировали, вносим поправки в Кодекс административных правонарушений по увеличению ответственности за такую рекламу. Например, если юридическое лицо, общая ответственность была у нас от 20 до 50 базовых величин, то сегодня мы говорим: от 40 до 200.