Возможно ли доказать, что парикмахер постриг вас некрасиво?

Новости Минска. Счиатется, что многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, часто решает парикмахер четвертой категории. Героиня этого сюжета, однажды обратившись к психиатру, сама чуть не стала клиентом психотерапевта.

Парапсихологи утверждают, что чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на жизнь клиента. Следует выбирать мастера или одного с вами возраста, или моложе вас. Когда вам хронически не везет по непонятной причине, имеет смысл выбрать очень старого и известного мастера. Минчанка Елизавета этого не знала и доверилась судьбе.

Елизавета Марченко:

Я пошла в парикмахерскую, там попала к незнакомому мастеру, там мне сказали, что мастер хороший, в итоге она меня подстригла так, что теперь нужно исправлять причёску.

Популярную стрижку каскадом Елизавета и парикмахер представляли себе по-разному. В итоге романтичный и женственный образ сменился радикальным авангардом.

Елизавета Марченко:

Когда я заметила, что она стрижёт меня уже не так, я попросила, что, девушка, вы не правильно мне там делаете: там не так выстригаете, и там не так выстригаете, говорю, прекратите.

Но мастера уже было не остановить. Более того, женщина ускорила процесс, приговаривая не без злорадства, что раз что-то не нравится, то нужно было выбирать другой салон – подороже и попрестижнее.

Елизавета Марченко:

Какие претензии у меня к ним: во-первых, я заплатила за испорченную причёску, что она мне выстригла, плюс, говорю, даже не услышала извинений.

Но не на шутку разозлившись, Елизавета решила во что бы то ни стало отстоять свои права. Дело даже не в том, что за стрижку девушка отдала 92 тысячи рублей. Мастер посягнул на святое – женскую красоту, которая, как известно, критериев и жестких рамок не имеет. Тем не менее, в столице есть специалисты-эксперты, готовые определить качество прически.

Экспертиза качества парикмахерских услуг в досудебном порядке – нововведение столичных салонов красоты. Выполняется она одним или тремя мастерами в зависимости от сложности ситуации.

Ольга Тройнель, мастер-эксперт:

Очень много спорных вопросов, потому что у каждого мастера своя техника. Есть техника бритвы, есть техника стрижки машинкой...

По окончании экспертизы клиенту выдается заключение, имеющее силу в суде. Стоимость такой услуги составляет примерно 500 тысяч рублей. И эта цифра отпугивает многих. Но вернемся к прическе Елизаветы. В случае, если бы девушка обратилась официально к экспертам и получила на руки письменное заключение, то тогда она могла бы смело требовать от салона компенсацию. Если бы не одно но.

Ольга Тройнель, мастер-эксперт:

Через 3 недели, как пришла наша клиентка, уже можно сказать: «Вы могли перестричься в другом салоне, и я вас так не стригла».

Елизавета пояснила, что в связи с работой и семейными делами не имеет свободного времени бороться за свою красоту. Как только появилась «форточка», женщина обратилась в салон. Причем в качестве поддержки пригласила с собой корреспондента программы.

В парикмахерской Елизавета с опозданием в месяц оставила запись в книге замечаний и предложений. Теперь у руководства есть 15 дней на ответ.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Если же ей отказывает руководитель салона или парикмахерской, не отвечает на ее письменную претензию, значит, она имеет право обратиться с жалобой в управление бытового обслуживания Мингорисполкома. Там её жалобу будут разбирать.

Но пока суд да дело, послушаем перепалку Елизаветы с руководителем парикмахерской.

- Если клиент был недоволен, значит, в этот день она должна была оставить запись в книгу жалоб и предложений, вы оставляли?

- Я была на эмоциях, не знала, что нужно делать. Теперь мне объяснили.

- Хорошо, я рассмотрю вашу жалобу, отвечу вам с юридической точки зрения.

Директор салона своё слово сдержала. Жалобу рассмотрела. Вот только ответ Елизавету не удовлетворил. По утверждению руководителя, 7 июня Елизавета вообще не посещала их салон. И это подтверждается записями видеонаблюдения. Наша героиня спорить не стала и согласилась, что, возможно, была и неделькой раньше. То есть на лицо несколько ошибок потребителя. Чек Елизавета не сохранила, свидетелей у нее нет, и даже посещение салона она не помнит.

И, самое главное, с момента стрижки до составления жалобы прошел почти месяц.

Елизавета Марченко:

Придется сейчас идти наращивать волосы, чтобы сделать то, что я хотела. Эт остоит немаленьких денег, где-то 400 долларов.

А вообще, замечено, что чем хуже женщине сделают прическу, тем лучше ее потом оценят подруги, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.