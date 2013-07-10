Новости Беларуси. В Беларуси ужесточат ответственность за неисполнение любого из этапов строительства. За введение серьезных штрафов выступает рабочая группа по проблемным вопросам в строительной отрасли, которая была создана по поручению Президента. Это поможет избежать затягивания сроков и увеличения стоимости объектов.

Кроме того, планируется ввести гарантийные обязательства между эксплуатирующими организациями и подрядчиками, ведь очень часто недоделки выявляются после сдачи дома.

Будущие жильцы этого дома два года не знали, смогут ли когда-нибудь въехать в новые квартиры. Объект обещали сдать еще в сентябре прошлого года, потом сроки окончания строительства сдвинулись на март , но даже к июню дом был построен всего на 5%. Обращения к подрядной организации оказались безрезультатны. Лишь с приходом нового подрядчика дела сдвинулись.

В похожей ситуации оказались и 120 дольщиков из Могилева. Их 10-этажный дом должны были сдать еще в июне. Но о завершении строительства пока и речи не ведется. Предвидя затягивание сроков сдачи, заказчик объекта – Могилевское городское управление капитального строительства – еще весной подключил к работам дополнительного подрядчика.

По словам строителей, работы ведутся в несколько смен. Однако на сроках ввода в эксплуатацию дома это пока никак не отразилось. Максимум на что могут рассчитывать будущие жильцы – это сентябрь месяц.

Александр Шикунец, заместитель главного инженера Могилевского городского управления капитального строительства:

Были определенные трудности с генподрядчиком. Но у них не хватает людей, как и у всей отрасли.

Сергей Васильченко, мастер ПМК-270 Могилевского облсельстроя:

Сейчас работает два башенных крана, работаем в две смены. Все указания выполняем, делаем все возможное и невозможное.

Избежать затягивания сроков, а также увеличения стоимости объектов поможет серьезное ужесточение ответственности за неисполнение того или иного этапа строительного процесса.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Беларуси, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Я бы предложил нам сделать такую блок-схему всего строительного процесса, который будет состоять из совокупности этапов строительного процесса. Исполняется или нет. Если да, то идем дальше по ступенькам, нет- к исходной позиции.

Но не только с затягиванием сроков строительства сталкиваются обладатели вожделенных квадратных метров. Зачастую уже вселившись в новую квартиру, люди сталкиваются с серьезными недоделками, браком, исправлять который подрядчик не торопится, при этом игнорируя требования законодательства, в котором прописаны стандарты качества и строительных работ, и материалов, и услуг.

Для того, чтобы оперативно нащупать болевые точки строительной сферы с 1 июля начал действовать телефон доверия. Всего за 10 дней работы на него поступило более восьмисот звонков. В основном люди жалуются на затягивание сроков и увеличения стоимости квадратного метра жилья.

С вопросами по строительству можно обращаться в будние дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.