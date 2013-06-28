Конфисковывать авто за езду в пьяном виде в Беларуси будут за повторное нарушение в течение года

Новости Беларуси. Совет Республики также одобрил законопроект о конфискации авто у пьяных водителей. Планируется, что автомобиль будет изъят, если нарушитель повторно за год попался нетрезвым за рулем. При этом конфискации подлежат и машины, не принадлежащие самому водителю. Исключение – только случаи угона.

По статистике, практически каждый пятый погибший в ДТП пострадал по вине пьяного водителя, сообщили в программе .

Евгений Корешков, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Любой участник дорожного движения (будь то водитель, будь то пешеход), должен верить в то, что навстречу ему будут двигаться только трезвые участники дорожного движения. Закон, без сомнения, акутален. Он соответствует, адекватен с современным фактическим общественным отношением в рассматриваемой сфере.

С пьянством, но уже на рабочем месте, призваны бороться новшества в охране труда. Только в этом году на производстве погибли 69 человек. При этом 25 процентов из пострадавших не были трезвыми. Одно из нововведений усовершенствует процесс освидетельствования алкогольного опьянения на рабочем месте.

Кроме того, изменения обяжут работодателей повысить эффективность охраны труда, и таким образом, снизить травматизм и профзаболеваемость.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предоставление услуг по охране труда - это новое, и предоставление услуг, согласно закона, через аккредитацию физических лиц индивидульных предпринимателей. Позволит снизить производственный травматизм. Одна из важных инноваций - это переподчинение специалистов по охране труда на предприятии непосредственно руководителю предприятия. Меньше будут использовать не по назначению данных специалистов.

Заключительное заседание второй сессии Совета Республики оказалось весьма насыщенным. Сенаторы рассмотрели около 30 вопросов. В том числе изменения в закон об ипотеке, закон о валютном регулировании и контроле.

Еще более благоприятными станут условия для инвесторов. В своих возможностях будут уравнены иностранные и национальные вкладчики. Нормы и процесс заключения договоров станут полностью прозрачными, что исключит двоякое толкование актов.

28 июня одобрен законопроект по исполнению бюджета на 2012 год. Его доходы практически соответствовали расходам. Дефицит сложился в размере одной десятой процента ВВП, а все показатели экономической безопасности сохранены.

Анатолий Рубинов, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Ряд принятых нами законов существенно улучшает правовые условия развития экономики, что крайне важно, предпринимательские инициативы, формирования благоприятного бизнес-климата. Во-вторых, ряд законов направлен на совершенствование правоотношений в обществе, среди которых можно отметить и сегодняшний закон об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, который мы так долго и заинтересованно обсуждали. В-третьих, укреплена правовая база сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами.

Насыщенным был этот день и у депутатов Палаты представителей. Народные избранники рассмотрели в первом чтении законопроекты о городском электротранспорте, поправки в Водный и Воздушный кодексы.

Так, в авиации появится новый вид аппаратов — экспериментальный. Он связан с распространением беспилотников. До тех пор, пока модель не вышла в серийное производство, она будет в экспериментальной авиации. В кодекс вводится понятие невозвратных тарифов. Компания «Лоу-кост» предлагает привлекательные цены на авиабилеты уже во многих странах. При этом деньги в случае невозможности полета не возвращаются. Планируется, что отечественная авиакомпания сможет продавать 30% билетов по такой схеме.

28 июня также стало известно, что Беларусь готова разместить у себя производство по выпуску запчастей для российских самолетов. Сейчас решается вопрос о закупке оборудования.

Владимир Костин, директор Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Руководство Минского ремонтного завода Комсомольского-на-Амуре, где производится самолет СУ и военные самолеты, прежде всего, СУ-35. У них потребность людских ресурсов где-то примерно до 35-40 тысяч людей, которые будут работать на производстве в России. Но сегодня они могут привлечь только 20-25 тысяч рабочих. Поэтому из-за того, что не хватает молодых специалистов, они предложили нам.

Депутаты также приняли поправки в проект закона «Об основах деятельности профилактики правонарушений». В частности, 28 июня в Овальном зале предложили рассмотреть возможность использования видеосвязи в уголовном производстве.

Валентин Шаев, председатель Следственного Комитета Республики Беларусь:

Мы детально прорабатываем те моменты, когда следователь может, не выезжая в другие районы, проводить следственные действия. Речь идет о допросах путем использования электронных средств, это сэкономит денежные средства на командировки как самого участника процесса, так и следователя, и обеспечит больше времени на проведение иных следственных действий.

28 июня депутаты Палаты представителей 5-ого созыва завершили вторую сессию. Ее центральным событием стало обращение Президента к белорусскому народу и Парламенту, в основу которого легла идея обновления страны. Это уже находит свое воплощение в модернизации предприятий.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главным нашим законодательным приоритетом являлась экономическая проблематика. В ходе сессии нам удалось значительно обновить инвестиционное законодательство, оно стало более прозрачным и гибким, учитывается защита имущества инвесторов. Следует также отметить упрощение порядка государственной регистрации недвижимого имущества, ипотечного кредитования, меры по внедрению электронного правительства, бухгалтерский учет и аудит будут осуществляться по международным стандартам. Все это крайне важно для улучшения условий хозяйствования.