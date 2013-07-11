В белорусских лесах ужесточили контроль за соблюдением правил поведения: оштрафованы более 300 человек

Новости Беларуси. В белорусских лесах ужесточили контроль за соблюдением правил сбора лесных ягод и грибов. Такое решение приняли в Минлесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона заготовки гослесохрана увеличила количество рейдов. К административной ответственности уже привлечено более 100 нарушителей.

Помимо контроля за сбором ягод лесная охрана также проверяет соблюдение отдыхающими правил пожарной безопасности и чистоты в зеленых зонах. За разжигание костров в запрещенных местах оштрафованы десятки человек, а за засорение лесов – более трех сотен.