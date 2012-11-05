Только после вмешательства СТВ в доме минчанки отремонтировали протекающую кровлю

В Египте существует закон, согласно которому здания без крыши считаются недостроенными и налоги за такую недвижимость не взимаются. Туристы многочисленным домам без крыш уже не удивляются. Минчанке Тамаре Пранович от египетских перипетий ни холодно ни жарко. Ей сыро и неуютно в Минске.

Тамара Пранович:

В прошлом году начали у нас капитальный ремонт дома — дождались мы такого ремонта. Рады мы, конечно, все были.

Правду говорят: «Если радость на всех одна, то печаль будет у каждого своя». В общем, от радости до печали был всего шаг.

Тамара Пранович:

В этом году нам начали менять кровлю. 20 сентября сняли этот первый слой, и попал как раз под дождь. Все залило нас, так залило...

Строители посочувствовали женщине и, попеняв на непогоду, обещали все исправить в кратчайшие сроки. И, что удивительно, обещание выполнили. Но интересно другое.

Тамара Пранович:

Ну, вроде, простили, все. Они: «Мы уже сделали». Сделали, прошло там три дня, дождя не было — сухо, проходят три дня — опять нас залило.

Поняв, что от природы быстрее дождешься хорошей погоды, чем помощи от коммунальщиков, Тамара Александровна решила действовать.

Антон Бурнос, юрист ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Потребителю необходимо будет обратиться в эксплуатирующую организацию для составления акта о залитии, дефектного акта, а так же составления сметы на ремонтно-восстановительные работы.

Гражданка Пранович так и поступила. Заявление коммунальщики приняли и даже побывали в злополучной квартире. Со сметой на ремонтно-восстановительные работы хозяйка была уверена, что в некогда уютном гнездышке наведут порядок быстро. Но все оказалось не так просто.

Тамара Пранович:

С кровельщиками разговаривала. Они сказали, что все сделают, все сделали, у вас не должно течь! Придут, посмотрят - опять все течет.

Поняв, что разговоры с рядовыми кровельщиками будут перетекать из пустого в порожнее, Тамара Александровна обратилась на горячую линию СТВ.

Главный инженер ЖРЭО в ведомстве, которого находится дом, ссылаясь на загрузку, нашел время для разговора лишь спустя неделю. Много воды за этот срок утекло через квартиру Тамары Александровны, но, к счастью, в итоге все завершилось благополучно.

Григорий Таскин, главный инженер ЖРЭО № 2 Фрунзенского района:

Сейчас в этой квартире работы выполнены уже. Полностью и парапет, и кровельный ковер постелен, как необходимо.

Таким образом, руководитель признает, что предыдущая работа являлась ничем иным, как браком, который вылился в прямом смысле с начала на голову Тамары Александровны, а затем и съемочной группы «Добро пожаловаться».

Возникает вопрос: почему только после визита корреспондента дело двинулось с мертвой точки? Или коммунальщики ждали обращения в суд?

Антон Бурнос, юрист ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Потребитель имеет право обратиться в суд для возмещения материального и морального вреда.

Недоумевают жильцы по поводу не только качества выполненной работы, но и самой организации рабочего процесса.

Николай Бамбиза:

Я только не понимаю, зачем было начинать ремонт именно осенью, перед тем, как начались дожди, дождливой порой.

Ответить и на этот скользкий вопрос представитель жилищно-ремонтной организации все-таки попытался.

Григорий Таскин, главный инженер ЖРЭО № 2 Фрунзенского района:

Хотели достроить до декабря месяца — вскрыли кровлю. Просто не ожидали, что попадут на эти осадки. Вскрыли и не успели сделать ее, поэтому произошло это залитие.