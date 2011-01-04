Виновата ли строящаяся организация, если с ее территории улетела краска и запачкала куртку прохожего?

На верхнюю одежду Анастасии Корякиной, проходившей мимо стройки, попала краска. Куртка оказалось испорченной. Понесет ли ответственность за инцидент строительная организация?

Анастасия Корякина:

Я возвращалась из бассейна с другом. Не пройдя и сотни метров от бассейна, мы были испачканы краской. Как известно, рядом находится стройка, И краска, которая там использовалась, попала на нашу верхнюю одежду. Мы были полностью испачканы: куртка, волосы, лицо, очки...

Возмущенные молодые люди сразу обратились к работникам строительной организации, а затем и к ее руководству.

Анастасия Корякина:

Они только развели руками и сказали, что ни за что не отвечают.

Сам объект, ставший причиной злоключений в день покраски, находится в метрах 40 от тротуара. Вероятнее всего, сильный ветер унес капли краски по ту сторону забора. Среди ее жертв оказались не только граждане, но автомобили. А на следующий день около стройки на всякий случай повесили две скромные таблички с убедительной просьбой в день покрасочных работ обходить ограждение как можно дальше.

Анастасия Корякина:

В тот же день мы обратились в химчистку по поводу этих испорченных вещей. И нам отказали в помощи, объяснив, что эта краска не выводится их препаратными растворами. Я возмущена отсутствием какой-либо ответственности за эту ситуацию и непринятием каких-либо мер.

Ситуацию можно было бы назвать тупиковой, если бы в стране не существовало законов, в том числе и закона «О защите прав потребителей».

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В данной ситуации девушке необходимо было зафиксировать факт причинения ущерба ее имуществу. Для этого можно было обратиться с письменным заявлением в адрес лица, ответственного за причинение ущерба, либо — в случае отказа принятия такого заявления — вызвать сотрудников милиции, чтобы составить протокол и зафиксировать факт причиненного ущерба. Я считаю, что в данной ситуации можно было составлять протокол, поскольку не была обеспечена безопасность, во-первых, проходивших мимо граждан и, во-вторых, их личного имущества.

Здесь Анастасия сделала ошибку, что не зафиксировала факт порчи вещи по вине строительной организации в день и на месте злоключений. Но в любом случае доказать этот факт можно будет с помощью показаний свидетелей. Теперь девушке нужно направить претензию в адрес фирмы с требованием возместить стоимость ущерба. В случае отказа можно смело готовить исковое заявление в суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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