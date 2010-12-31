Виновата ли обслуживающая организация, если пенсионерка упала в подземном переходе и сломала руку?

Пенсионерка Марина Мочайло, переходя подземный переход, споткнулась и упала. Удастся ли женщине доказать, что в происшествии виновна организация, обслуживающая данный участок?

Марина Мочайло:

4-го числа я возвращалась от своей дочери. Когда я спускалась в подземный переход со стороны ул. Жилуновича рядом с детским магазином, то держалась за перила. Когда перила закончились, я отпустила руку и поскользнулась.

Неудачное падение обернулось переломом: скорая помощь, больница, снимок и заключение врача: перелом руки и гипс на целых 4 недели. Кого винить в своих злоключениях, женщина не знает. Но однозначно утверждает: коварная зимняя погода здесь ни при чем.

Марина Мочайло:

Гололеда в тот день не было.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Поскольку ступеньки были в надлежащем состоянии, не было обледенения, то в данной ситуации можно констатировать факт, что нарушений каких-то норм и правил содержания подземных переходов со стороны обслуживающей организации нет. Поэтому доказать, что кто-то виноват в данной ситуации (организация или физическое лицо) женщине будет достаточно проблематично.

Другими словами, если бы женщина поскользнулась на обледеневших ступеньках либо споткнулась о разбитую плитку, то можно было бы смело предъявлять претензию работникам, которые обслуживают этот подземный переход. Правда, повод для негодования у женщины совсем другой.

Марина Мочайло:

Я возмущена такой плиткой! Она должна быть шершавой, а не гладкой, как зеркало. Сделали красоту в городе, но людям нужно удобство.

Сергей Федорец:

Что касается качества уложенной плитки, то я не думаю, что организация, которая занималась строительством перехода и последующей укладкой плитки, укладывала плитку, не предназначенную для хождения граждан. Можно утверждать, что плитка, уложенная в подземном переходе, соответствует требованиям действующих стандартов Республики Беларусь.

В данном случае, как оказалось, виновных нет. Налицо обыкновенная неосторожность. Так что, увы, рассчитывать на компенсацию причиненного вреда Марине Ивановне не приходится. Остается только посоветовать в следующий раз при спуске по лестнице в переход быть более бдительной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кто ответит за то, что человек споткнулся о разбитый тротуар и поранился?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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