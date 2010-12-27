Кто ответит за то, что из-за некачественной плиты в квартире может обвалиться потолок?

Летом 2008 года Виктория Камейко в подарок от родителей получила однокомнатную квартиру в одной из новостроек по ул. Козыревской в Минске. Спустя год Виктория узнала, что плита, из которой выполнен потолок, некачественная, что в будущем может привести к затоплению квартиры и другим серьезным последствиям.

Лариса Камейко, мама:

Долго не могли подключить отопление — какие-то были проблемы. В результате, когда стравливали воздух на техэтаже, произошел выброс воды. К нам спустился сантехник, который делал это всё, и сказал: «Плита имеет нестандартный вид, и по центру плиты стоит лужа воды».

Наша съемочная группа сначала не могла понять, что Лариса Степановна, мама Виктории, имеет ввиду. Тогда мы решили подняться на чердак и посмотреть, что же не так с бетонной плитой, расположенной над квартирой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лариса Камейко:

На техэтаже все плиты над всеми квартирами имеют плотный бетон, везде ровненький, только над Викиной квартирой вмятина.

Потолочное перекрытие над квартирой Виктории, действительно, имеет нестандартный вид. Складывается впечатление, что строители решили сэкономить на бетоне, поэтому толщина плиты получилась меньше, чем у остальных. Неудивительно, что во время развоздушивания отопительной системы при выбросе воды вся жидкость скопилась именно на этой плите. И сантехник, подозревая о том, что квартиру Виктории может рано или поздно затопить, решил сообщить ей об этом. Мама девушки запаниковала.

Лариса Камейко:

В связи с тем, что плита имеет технологический брак, то есть она рыхлая, она легко впитывает воду. В результате этого может произойти, насколько я знаю, поскольку сама инженер, обвал потолка.

По словам коммунальщиков, запрос в проектный институт для обследования плиты они уже отправили. А от Ларисы потребовали подготовить потолок к проверке. Кстати, здесь возникла другая проблема. В квартире сделан ремонт, установлен подвесной потолок, и теперь Ларису вынуждают его демонтировать.

Любовь Букаткина, начальник производственного отдела ЖРЭО Ленинского района :

Устройство потолка было выполнено самим жильцом по желанию, значит, на сегодня он должен предоставить доступ к плите перекрытия за свой счет.

Возникает вопрос: почему Лариса должна демонтировать подвесной потолок за свой счет? Ведь она купила новую квартиру, сделала ремонт. Почему из-за ошибки строителей она должна терпеть убытки?

Лариса Камейко:

Мне хотелось бы знать: кто исправит эту ошибку и кто заплатит за то, что мне придется снять этот потолок и установить по новой?

Ответ прост: поскольку дом был введен в эксплуатацию два года назад и гарантийный срок еще не истек, все недостатки, выявленные в квартире, будет устранять застройщик.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Возмещение всех убытков, которые будут причинены потребителю в связи с устранением недостатков в данной квартире, то есть демонтаж потолочного покрытия, последующий монтаж этого же аналогичного покрытия, потребитель вправе предъявлять к застройщику.

И все-таки на случай, если застройщик впоследствие откажется возмещать ущерб, хотелось бы посоветовать семье Камейко до демонтажа подвесного потолка обратиться в независимую экспертную организацию.

Сергей Федорец:

Эксперт может рассчитать с учетом стоимости материалов объемы ремонтно-восстановительных работ, что и будет являться суммой ущерба причиненного потребителю.

Надеемся, что организация, которая осуществляла строительство дома, исправит свою ошибку, проведет необходимые ремонтно-восстановительные работы, а у Виктории появится надежная крыша над головой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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