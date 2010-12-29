Правомерно ли водитель отказывает в льготном проезде 6-летнему ребенку?

Сегодня при проезде в общественном транспорте для всех взрослых предназначается полный билет, а для детей в возрасте до 10 лет — льготный. Тем не менее, даже при такой простой системе возникают недоразумения между пассажирами и перевозчиками.

История белорусского автобуса начиналась 100 лет назад. Первый рейс был междугородним. Автобус того времени представлял собой громоздкий деревянный фургон. Салон делился на два отсека: первый и второй класс. На крыше под открытым небом размещались пассажиры 3 класса. Со временем классовое деление исчезло не только в обществе, но и в транспорте. Впрочем, осталась градация «взрослые-дети».

Михаил Романчук:

Недавно я ехал рейсом Минск-Нарочь через Сосенку. Я купил один полный и один льготный билет — для 6-летнего ребенка.

Михаил Романчук утверждает, что при посадке в транспорт он, как и положено, предъявил водителю билеты. Но перевозчик, непонятно по какой причине, потребовал заменить льготный билет, купленный для ребенка, на полный.

Михаил Романчук:

Водитель при проверке билетов указал мне на то, что на его рейсе никакие льготы не действуют. Соответственно, у меня возник вопрос: правомерны ли действия перевозчика в данном случае?



Михаил не знал, как поступить в данной ситуации, поэтому не стал возражать и заменил билет.

Олег Проценко, адвокат .ридической консультации Советского района г. Минска:

Право на проезд с оплатой по льготному тарифу, то есть 50% от стоимости данного билета, имеют дети в возрасте от 5 до 10 лет. Это касается пассажирского транспорта общего пользования, а также регулярного междугороднего сообщения.

А раз в междугородних маршрутах льготный проезд для детей предусмотрен законодательством , водители не имеют права самовольно отменять действие данных льгот. И абсолютно неважно, к государственной или коммерческой организации относится перевозчик.

Олег Проценко:

Родителям неплохо иметь документы, подтверждающие возраст детей, чтобы не возникало спорных ситуаций: в первую очередь, свидетельство о рождении либо, если имеется, загранпаспорт.

Михаилу и всем телезрителям хотелось бы посоветовать следующее. Если вы отправляетесь в поездку по междугороднему маршруту с ребенком, которому не более 10 лет, и водитель заявляет, что на данном рейсе льготы для детей не действуют, смело пишите жалобу в книге замечаний и предложений. Книга может находиться как у самого водителя, так и в автобусном парке. Можно поступить также другим образом.

Олег Проценко:

Записать координаты водителя, которые указаны на его кабине в автобусе, и обратиться с соответствующей жалобой к его нанимателю в конкретный автобусный парк.

Вам вернут переплаченные деньги, а водителю, посягнувшему на законное право вашего ребенка, грозит дисциплинарное взыскание в виде выговора или даже увольнения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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