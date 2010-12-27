Что делать, если наращенные волосы выпадают клочьями, а парикмахерская не признает свою вину?

Минчанка Анастасия Антипова летом 2010 года нарастила волосы в одном серьезном столичном салоне красоты. После трех часов, проведенных в парикмахерском кресле, Анастасия кардинально изменила свой имидж, ведь ее волосы стали в три раза длиннее. Но вскоре после процедуры нарощенные волосы стали выпадать.

Анастасия Антипова:

Я пришла домой. Первое ощущение — классно, длинные волосы!

Но не прошло и двух недель, как все наращенные волосы выпали.



Антипова Анастасия:

Доходило до смешного: еду в такси с мужем, выхожу— в кабине остаются волосы, идем по гипермаркету — за мной тянется шлейф длинных волос. Я наращивала себе достаточно длинные волосы. Ковры, постель, ребенок, замотанный в волосах... Все это ужасы, конечно.

Анастасия осталась без волос и без денег. Кстати, парикмахерская услуга обошлась ей в 675 долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Антипова:

Мастер сказала: «Посмотри, у тебя маленький ребенок, это он тебе повыдергивал волосы!»

В то, что маленький ребенок выдернул наращенные волосы, верится с трудом. Сама Анастасия считает, что ей оказали некачественную услугу: либо нарушили технологию наращивания, либо материал, то есть волосы, оказались непригодными для данной процедуры. Девушка потребовала вернуть ей деньги, в чем руководство салона отказало.

Директор салона (по телефону):

Уже скоро полгода пройдет, и я должна ей сейчас дать комментарии. Я ж ей не операцию на лицо сделала! А такие вещи, как парикмахерские услуги, либо сразу комментируются, либо не комментируются вообще.

Подход к работе довольно странный: разве имеет значение, какие услуги оказывает заведение? Все равно за их качество необходимо отвечать!

Директор салона (по телефону):

Мы не считаем, что мы нанесли ущерб, потому что работы ей выполнили качественно. То, что Анастасия не умела ухаживать за своими волосами, это очевидно.

Так что же послужило причиной столь быстрого выпадения наращенных волос? Неправильный уход, некачественный материал или неправильная технология наращивания? Это можно определить лишь одним способом — путем экспертизы.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Необходимо провести экспертизу как качества выполненных работ, так и качества предоставленного материала, то есть волос.

Юридические советы хороши, когда их можно применить на практике. Проблема в том, что экспертизу по оказанию парикмахерских услуг в досудебном порядке провести невозможно. В Минске нет организации, которая занималась бы подобными вопросами. Вот и получается, что с каждым годом салонов красоты становится все больше и больше, а провести оценку качества оказываемых парикмахерских услуг клиенты нигде не могут.

То есть если вас не устроила стрижка, укладка, завивка, наращивание, а мастера отказываются признать свою вину, остается одно: не откладывая в долгий ящик, оставить жалобу в книге замечаний и предложений, посетить одно из обществ по защите прав потребителей, где вам помогут составить исковое заявление в суд. И пусть последний решает, каким образом найти истину и установить справедливость. Вот только как? В процессе подготовки материала мы связывались с такими организациями, как «Белбыт», «Восход», институт красоты. Но везде разводили руками и отказывались проводить хоть какую-то экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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