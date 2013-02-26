Виноват ли ФОК «Серебрянка», что у клиентки «сгорел» абонемент?

Новости Минска. Согласно последним исследованиям, спорт не только укрепляет здоровье человека, но и развивает интеллект. Минчанка Галина Лисакович решила, что пришло и ей время заняться собой, и приобрела абонемент в физкультурно-оздоровительный клуб «Серебрянка». Только здоровья ей это не прибавило.

Галина Лисакович:

Я приобрела абонемент на 8 посещений, из них я сходила только три, и потом у меня так сложились обстоятельства, что я не смогла прийти до Нового года.

У Галины заболел ребенок, и ей уже было не до собственной физической формы.

Галина Лисакович:

У меня ребенок три недели был на гипсе, я сидела с ним на бюллетене, мне нужно было за ним ухаживать, потом он заболел, у него были проблемы с легкими - вот у меня не было возможности.

Когда здоровье сына пришло в норму, Галина решила, что пора позаботиться и о своем. Тем более, что у нее по абонементу в физкультурно-оздоровительный клуб оставалось еще пять занятий. Но на беговую дорожку клиентку не пустили.

Галина Лисакович:

Когда я пришла, обратилась после Нового Года, пришла и говорю, что я бы хотела воспользоваться, отходить 5 занятий. Они сказали, что у них распорядок поменялся.

И оставшиеся занятия Галина посетить уже не может. Раньше она покупала абонемент на восемь занятий и могла распределить их по своему усмотрению на какой угодно промежуток времени. Но теперь правила изменились: все занятия нужно обязательно посетить в течение месяца. Потом абонемент становится недействительным.

Галина Лисакович:

Я не понимаю, почему меня не предупредили? Почему я, приобретя абонемент, не могу его отходить?

С этим вопросом мы обратились к руководству физкультурно-оздоровительного комплекса «Серебрянка», в который ходила Галина.

Светлана Попкова, администратор:

29 ноября 2012 года у нас изменены правила, вот можете ознакомиться. По правилам мы вправе вам отказать.

Галина Лисакович:

Ну, я-то приобретала абонемент…

Светлана Попкова, администратор:

Девушка, вы его могли приобрести год назад!

Как видим, правила изменились уже давно, только почему-то клиенты об этом не знают.

Елена Мойсейчик, юрист:

Дорогой потребитель! В соответствии с законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», не надо забывать, что когда вам оказывается такая услуга, и вы приобретаете абонемент, то исполнитель в данном случае обязан предоставить вам достоверную информацию. Она должна быть размещена в доступном для потребителя месте. Это может быть в буклетах, на информационном стенде.

Физкультурно-оздоровительный комплекс оказывает услуги, поэтому может устанавливать и менять правила по своему усмотрению. Главное, что он должен сделать - вовремя предупредить посетителей. А поскольку их у комплекса тысячи, предупредить всех лично невозможно. Клиенту нужно самому проявлять интерес.

Елена Мойсейчик, юрист:

Прежде чем обращаться в такой центр, прежде чем приобретать и платить денежные средства за такой абонемент, можно было бы абсолютно спокойно спросить исполнителя обо всех правилах.

К слову, в Минске более сотни центров, в которых можно заниматься спортом. Средняя стоимость абонемента на 8 посещений - от трехсот тысяч рублей. Если клиент не хочет ограничивать себя временными рамками, он может покупать разовые посещения. Это стоит 60-80 тысяч рублей. Выбор есть. Поэтому если правила в одном спортивно-оздоровительном комплексе не устраивают, всегда можно найти другой.

Галина Лисакович:

Я вообще им сказала: «Вы нарушаете права человека!» Дело в том, что я хочу ходить, когда я хочу и когда мне это удобно.

Поэтому и получается, что клиенты сначала не ходят на занятия, а потом предъявляют претензии. Но спортивные комплексы попросту не могут разрешить всем ходить так, как они хотят. По санитарным нормам, в спортивном зале должно быть строго определенное количество человек. Абонемент не только дает возможность клиенту сэкономить, но и помогает спортивному комплексу рационально спланировать количество посетителей.

Поэтому Галине Лисакович можно только посоветовать в будущем более внимательно читать объявления и правила организации, с которой она имеет дело. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности, сообщили в программе Добро пожаловаться!» на СТВ.