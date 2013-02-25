С 1 июня в России можно будет курить только дома и на улице

Новости России. В России официально запретили курение. С 1 июня соответствующий указ вступит в силу. Отказаться от вредной привычки придется в аэропортах и на работе, в кафе и ресторанах, и во многих других местах. Таким образом, запрещено курить практически везде, кроме собственного дома и улиц.

А через год реклама сигарет исчезнет с экранов телевизоров. Начнут действовать ограничения и на продажу табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России курят более 40% населения. Из них большинство мужчины.