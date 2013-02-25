Прямой эфир

С 1 июня в России можно будет курить только дома и на улице

25 февраля 2013 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В России официально запретили курение. С 1 июня соответствующий указ вступит в силу. Отказаться от вредной привычки придется в аэропортах и на работе, в кафе и ресторанах, и во многих других местах. Таким образом, запрещено курить практически везде, кроме собственного дома и улиц.

А через год реклама сигарет исчезнет с экранов телевизоров. Начнут действовать ограничения и на продажу табака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России курят более 40% населения. Из них большинство мужчины.

# Курение

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать мужчине, если бывшая жена не дает общаться с ребенком?
22 февраля 2013 14:59

Что делать мужчине, если бывшая жена не дает общаться с ребенком?

22 февраля 2013 10:38

В Беларуси амнистированы 200 осужденных по экономическим преступлениям. Погашенный ущерб - более 11 млрд. рублей

21 февраля 2013 05:46

Белорусы смогут наказывать провайдеров за плохую работу Интернета