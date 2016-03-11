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В течение какого времени можно вернуть телефон продавцу?

11 марта 2016 12:55
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты.

Вопрос задает минчанин Александр Зиновьев:
«У меня перестал работать телефон. Отнес его обратно в магазин, потому что он был еще на гарантии. Прошло 14 календарных дней, но из магазина «ни ответа, ни привета». Звоню туда, а там никто не снимает трубку. Скажите, может в законе идет речь не о календарных днях, а о рабочих? На что я могу претендовать по закону?»

# Елена Мойсейчик # Консультация юриста

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