В Пинске ликвидирована нарколаборатория: «химик» сбывал психотропы любителям дискотек

Новости Беларуси. В Пинске ликвидирована передвижная нарколаборатория. В поле зрения оперативников владелец смертельного бизнеса попал осенью прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что ингредиенты для изготовления амфетамина, так называемые прекурсоры, он привозил из России, а затем, уже на месте, занимался изготовлением наркотического вещества.

Производил синтетический наркотик криминальный химик в небольших количествах, после чего сразу же сбывал психотропы посетителям дискотек. Теперь хозяину нарколаборатории грозит от 8 до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мельник, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

Непосредственно используемые прекурсоры хранились в условном месте. И по мере их необходимости частично забирались, извлекались для изготовления в том или ином месте. Он был достаточно мобилен. И, в том числе, изготавливал не в различных частях города Пинска, а даже в различных городах республики.