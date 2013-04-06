Приворот не сработал. Можно ли потребовать у гадалки возврата денег за непрофессиональную магию?

Новости Минска. Жизнь предоставляет всем нам возможность набраться ума и опыта, но все мы почему-то предпочитаем только опыт. Об опытах над разумом и душой - в этом сюжете.

Каждой девушке хочется, чтобы рядом с ней был если не принц на белом коне, то, на худой конец, тот, кто цветы дарит без повода. У минчанки Екатерины Кудрявцевой достойный вариант был. Но, что называется, сплыл. Чтобы вернуть парня и любовь, Катя решилась на невозможное...

Екатерина Кудрявцева:

Я встречалась с парнем около двух лет. У нас были серьезные отношения. И около двух месяцев назад мы очень сильно поругались, и отношения резко ухудшились. Чтобы все изменить к лучшему, я решила обратиться к гадалке и приворожить его.

Найти гадалку сегодня не составит труда. Достаточно только иметь доступ к интернету. Вводим «гадалка минск...» - и вот: и порчу снимут, и деньги в жизнь привлекут, и остывшим чувствам не дадут угаснуть.

Именно для того, чтобы подкинуть дровишек в костер любви, православная Екатерина и окунулась с головой в мир мистики и магии. Заметим, в Великий пост.

Екатерина Кудрявцева:

Она пообещала помочь, сказала, что все будет хорошо. Я потратила много времени и средств, сил, но результат был ужасный. Мы разругались, окончательно расстались, и теперь шансов на то, что мы будем вместе, уже нет никаких.

И если до обращения к гадалке у девушки еще в душе тлел еще уголек надежды, то теперь в ее истории любви стоит жирная точка, если не сказать клякса. Вернувшись из мира магии и иллюзий в мир суровой реальности, девушка задалась сакраментальным вопросом:

Екатерина Кудрявцева:

Парня я уже не верну. Могу ли я вернуть хотя бы деньги?

Ирина Нестерович, юрист:

Взыскать деньги с гадалки нельзя, поскольку у нас обязательства возникают только на основании договора или причинении вреда или неосновательного обогащения. Поскольку в данном случае с гадалкой не заключался договор на оказание каких-либо услуг, поэтому деньги взыскать невозможно.

И вот не осталось ни пылкой любви, ни денег. Да и на душе неспокойно. Не греховное ли это дело?

Александр Шимбалев, протоиерей Минской епархии:

Приворот — это такое действие, которое не только с церковной точки зрения недопустимо, но и с точки зрения обычной человеческой морали, даже мирской морали, ведь получается, что мы вторгаемся в жизнь другого человека, у него не спросив.

Грустно, что в наше время такой ритуал как приворот стал обычным делом. Многие из нас не видят в этом ничего дурного. На любом сайте в интернете, на книжных полках магазинов всегда ведь можно найти несколько несложных способов приворотов...

Александр, парапсихолог:

И, слава богу, что они практически все написаны неправильно, специально написаны неправильно, чтобы все подряд этим не занимались. Но большинство из тех, кто этим пытается заниматься, якобы профессионально, они занимаются именно этими приворотами, которые написаны в интернете или книгах. Ни в одной книге нет ни одного реально действующего приворота.

Но несмотря на их популярность, любой стоящий экстрасенс или гадалка объяснят, что приворот не гарантирует чувства любви. Это не более чем энергетическая привязка одного человек к другому и...

Александр, парапсихолог:

Приворот сам по себе не решает ситуацию. Приворот просто похож на таблетку анальгина, который иногда помогает. И точно так же имеет побочные эффекты. И, по-хорошему, есть другие способы решения ситуации.

И чаще всего посмотреть на проблему с другой стороны помог бы психолог или психотерапевт. Но если уже выбрали другой путь, следует помнить, что...

Александр Шимбалев, протоиерей Минской епархии:

Хорошего не будет ничего. Поскольку все, что сделано с помощью беса, счастья никогда не принесет. Поэтому всякое действие, которое с помощью беса совершается, оно всегда идет на вред человеку. И мы это видим, потому что жизнь у них ухудшилась намного. Ничего хорошего не случилось. И они получили еще целый клубок проблем.

Может оно и к лучшему, что приворот не сработал. А деньги, которые заплатила Екатерина гадалке - всего лишь небольшая уплата за собственную ошибку.

В настоящее время у Кати появился новый молодой человек. О привороте она вспоминать не хочет. Что называется, осознала и покаялась. Чего и вам всем желаем, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.