В одном из жилых домов Минска в стенах трещины, а с фасада падают куски бетона

Новости Минска. Для героев этого сюжета поговорка: «Жизнь дала трещину» уже давно перестала носить переносный смысл.

Жильцы дома №8 по улице Крупской к специфическому узору на фасаде привыкали долго и болезненно. Дело в том, что бетонные плиты дома изуродованы трещинами, это порождают ряд неудобств.

Людмила Касперович:

На протяжении года с любой природной стихией заливает либо квартиру, либо заснеживает окна до половины. Проявляется это последние 10 лет.

Во время дождя водные представления можно наблюдать на стенах не только квартир, но и подъездов, а в подвале периодически появляется болото. В ЖЭС идут на встречу — трещины замазывают. Но, по словам жильцов, лишь раз в год.

Людмила Касперович:

Эти замазки временно помогают. Посему, сколько бы мы ни замазывали, нужно либо утеплять, либо еще что-то. Все равно рушится. Внизу в подъездах сами бетонные стены уже пошли плесенью. Отстает краска.

Увы, проводить капитальный ремонт не собираются. До 2015 года - наверняка, пояснили в ЖЭС. Недавно на голову жильцов свалилась еще одна беда. Куски бетона выписывали пируэты с верхних этажей.... К счастью, пока никто не пострадал. Но это пока.

Людмила Касперович:

Вот такие камни осыпаются с нашего дома, в связи с застройкой здесь объекта мы вынуждены ходить в магазин вот этой дорогой. И вот мы хотим показать вам, какие именно камни падают и как осыпаются. Тут видно, какой камушек, не маленький.

Возмущены минчане и тем, что недалеко от дома, развернулась масштабная стройка... Планируется появление паркинга на 250 мест. Жильцы опасаются, что сваи, которые придется забивать около дома, окончательно разрушат здание.

Людмила Касперович:

Паркинг здесь неуместен, потому что экологически это очень сильно повлияет на людей, на детей… Мы находимся, в принципе, вокруг заводов. Вокруг нас стоят заводы, это завод «МАЗ», рессорный завод, тракторный завод, подшипниковый завод...

Но пусть лучше жильцы порадуются, что не месте паркинга не строят, сажем, 20-этажный дом. К тому же, земля принадлежит городу, а это значит, что власти распоряжаются ею по своему усмотрению. Но минчане не унимаются.

Наталья Тукач:

Вот у моего ребенка старшего — астма. У меня 3 детей. Я переживаю за своих детей. Что это такое? Тут не могут быть паркинги под окном!

С претензиями жильцов мы направились к директору ЖЭС №36. Там заверили, что реагируют на обращения по поводу трещин быстро, подрядная организация, с которой у ЖЭС заключен договор на ремонт, выполняет работы несколько раз в год.

Екатерина Филимончик, директор ЖЭС № 36 Заводского района г. Минска:

Что касается дома по Крупской, 8, он у нас панельный, 1977 года постройки. Есть такие обращения граждан, именно по течи стыков. Выходят наши представители ЖЭСа, обследуют, обязательно участие инженера службы заказчика — ЖРЭО, вышестоящей организации. Составляется акт.

Несмотря на то, что качество выполняемых работ ЖЭС контролируется, трещины дают о себе знать вновь и вновь. В этом случае можно пойти другой дорогой, а точнее, к другим мастерам.

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района г. Минска:

Потребитель может самостоятельно обратиться к сторонней организации с просьбой о проведении соответствующих услуг. В этом случае в дальнейшем он может взыскать понесенные им расходы, соответственно, с исполнителя.

В течение одного рабочего дня после обращения жильцов в диспетчерскую сотрудники ЖЭС должны явиться к ним и составить претензионный акт. Трещины обязаны ликвидировать за 7 дней… Что же касается падения бетонных образований, то в ЖЭС об этом слышат впервые и разводят руками, мол, заявок не было, если бы были, пришли бы на место и выяснили, в чем дело....

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района г. Минска:

В этом случае данный дефект должен быть устранен в течение одних суток, причем с немедленным ограждением опасной зоны.

Возведение же паркинга у сотрудников ЖЭС№36 такой ярости, как у жильцов, не вызывает. Более того — они за данную постройку. Даже слезы и мольбы жильцов действуют слабо…

Екатерина Филимончик, директор ЖЭС № 36 Заводского района г. Минска:

Паркинг, я считаю, что очень хорошая вещь. Желательно, чтобы их было побольше для того, чтобы разгрузить дворы от автомобилей. Чтобы спокойно можно было прогуляться выйти, и работать нам опять-таки довольно сложно. Тот же забор мусора довольно тяжело производить, когда ставят автомобили.

И грозные сваи, которые могут лишить сна минчан, не пугают директора ЖЭС. Ситуация видится директору в оптимистическом ключе.

Екатерина Филимончик, директор ЖЭС № 36 Заводского района г. Минска:

У нас здесь по Крупской, 2, за домом Крупская,2, кафе строиться, опять-таки, уже сваи забили. И как-то никаких вопросов не возникло, дом до сих пор стоит.

К сожалению для жильцов, их согласие на строительство паркинга не нужно. По законодательству. Однако установить законность такой постройки можно...

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района г. Минска:

Я бы порекомендовала жильцам дома обратиться в частном порядке в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации. С конкретными вопросами, которые вызывают у них сомнения.

Советуют юристы постучаться и в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, где скажут, соблюдены ли санитарные нормы при строительстве. Если ответы из этих инстанций будут отрицательными, можно обращаться в суд.

А вообще, замечено, что когда жизнь дает трещину, то она перестает протекать незаметно. Надеемся, что этот сюжет заметят не только жители дома, но и ответственные коммунальные чиновники, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.