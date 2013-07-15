Женщину искусали блохи, проникшие в квартиру через стену, развороченную ЖЭСом

Новости Минска. Эти существа питаются кровью и только один раз в день... Остальное время они прыгают и размножаются. Одна особь за три недели может породить 1000 себе подобных. Наш кровавый репортаж с улицы Матусевича, что в Минске.

Эта кровавая история началась, когда сотрудники ЖЭС № 60 взялись ремонтировать трубу холодного водоснабжения в подвале дома №3 по улице Матусевича. По техническим причинам доступ к трубе был возможен только из санузла квартиры №60, в которой проживают Наталья с матерью. Мастера отверстие в стене просверлили и, вероятно, решили, что на сегодня хватит... Когда будет отремонтирована сама труба, женщинам не сообщили...

Наталья Гутько:

Я в понедельник звонила в ЖЭС мастеру, мастер ответил, что пока сварки ещё нет. У них нет в ЖЭС своего сварщика, они ищут в других ЖЭС.

Пока в ЖЭС искали сварщика, через своеобразное окно в квартиру стройными организованными рядами вошли непрошенные гости — блохи из подвала...

Ольга Позднякова:

Мы не можем с пятницы зайти в квартиру. Как только мы заходим, начинают нападать блохи, или что-то похожее на блох. Насекомые.

На ногах Натальи почти не осталось живого места от укусов насекомых. Ко всему прочему женщина нашла в интернете информацию о том, что блохи могут быть переносчиками тифа, энцефалита, гепатита и даже бубонной чумы...

Ольга Позднякова:

У меня маленький ребёнок, на неделю хотела оставить с мамой ребёнка. Вот куда везти? Хотелось бы, чтобы просто люди ответили за свою халатность. Вот честное слово. Просто уже накипело.

Учёные утверждают, что блохи глухи и практически слепы. Такую же «блошиную» позицию заняло и руководство ЖЭС. На все просьбы и уговоры жильцов коммунальщики не обращали внимания... Аргументы — нет сварщика, ждите. И тогда Ольга сделала ход конем...

Ольга Позднякова:

Я вчера звонила на горячую линию, после сегодняшнего вашего звонка в ЖЭС сварка вдруг нашлась. В два часа уже сварка была.

Действительно, вмешательство «Добро пожаловаться!» придало ускорение коммунальщикам... Неужели у нас решительный шаг вперед — это результат хорошего пинка сзади?

Наталья Гутько:

Вот сейчас сварщики работают в подвале, я подошла, говорю, что я уже дома, я из 60 квартиры. Один мне ответил: ну вы нам ещё ответите. За что?

Была ли это угроза или просто слова, брошенные в сердцах, пока неизвестно. За разъяснениями Ольга отправилась прямо к директору ЖЭС № 60.

Дмитрий Дубовец, директор ЖЭС № 60 Минска:

Мы это все сделаем.

Директор ЖЭС от слов своих подчинённых отрекался, виновато кивал головой, обещал все исправить. На сегодняшний день отверстие заделано, но проблема не решилась... Во-первых, в подвале продолжаю активно размножаться и существовать блохи, во-вторых, что делать с мигрантами, которые переселились из сырого подвала в благоустроенную квартиру?

Дмитрий Дубовец, директор ЖЭС № 60 Минска:

Заявку дали, на следующей неделе приедет представитель и будет производить спецобработку. Травить этих блох.

В соответствии с существующими нормативными документами, санитарная обработка технических помещений, то есть травля насекомых, должна проводиться ежемесячно. Между ЖЭС и районным центром профилактической дезинфекции существует договор. По документам в злополучном подвале в доме №3 по улице Матусевича проходила санобработка 12 июня... Вероятно, блохи не сильно пострадали от дихлофоса или чего-то еще подобного... Иначе как объяснить их огромное количество спустя две недели?

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если потребитель вызывала из центра гигиены и эпидемиологии специалистов по санации квартиры, т.е. по уничтожению тех блох, которые к ней проникли в результате действий сотрудников ЖЭС, то если эта услуга платная, она имеет полное право потребовать возмещения своих расходов у руководства данного ЖЭС.

Итак, Наталья должна обратиться в центр профилактической дезинфекции и за 58.900 рублей провести санобработку своей квартиры. А потом с этим чеком отправляться в ЖЭС и требовать возмещения расходов.

Нам стало известно, что очередная дезинфекция в доме состоится 10 июля. То есть на момент выхода сюжета в эфир блошиный геноцид в самом разгаре... А вообще, Блоха, однажды подкованная Левшой, является ярким примером нашей деятельности: ничего не видно и никому не нужно, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.