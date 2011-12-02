В Минске придумали как бороться с жильцами, которые не хотят вносить абонплату за пользование домофоном

Однажды минчанин Виталий, возвращаясь после работы домой, не смог попасть в собственный подъезд. Не сработал домофон.

Виталий Хлевной:

Мы совместно с жильцами всего подъезда собрали деньги, за собственные средства установили новую дверь и новый домофон. Два года он работал.

Но в один из дней по подъезду начала ходить неизвестная женщина с предложением заключить договор с ООО «Строймир Групп» на обслуживание домофона.



Виталий Хлевной:

Я прекрасно понимаю, что это не сложное техническое изделие, которое нужно обслуживать. По крайней мере, не сложнее сотового телефона.

С каждой квартиры на обслуживание взимается от 3 до 4 тысяч в месяц. Может деньги и не большие, но на что они идут?

Александр Кашперко, генеральный директор ООО «Строймир Групп»:

Техническое обслуживание - это регулировочные работы по поддержанию домофонной системы в исправном состоянии. В стоимость технического обслуживания входит и ремонт домофонной системы, замена отдельных ее частей. Модернизация домофонной системы, как правило, выполняется за счет жильцов.

Несмотря на то, что каждый платит за обслуживание, есть ряд методов изъять из кошелька честных плательщиков дополнительные средства. Это и вандализм, и модернизация. Вот только что подразумевается под модернизацией, нам так и не удалось выяснить: то ли это установка спутникового оборудования на домофон, то ли каждому жильцу по видеозвонку.

Виталий Хлевной:

Кто-то подписался на это дело. Женщины-домохозяйки среагировали нормально.

В итоге Виталий категорически отказался от какого-либо обслуживания. После этого с его домофонным устройством начали происходить аномалии: сначала перестала работать домофонная трубка, а потом и вовсе перестал подходить цифровой код доступа.

Виталий Хлевной:

Человек, который занимался около этой двери работами, сказал: «Дело в том, что вы не заключили с нами договор, и соответственно домофон у вас не будет работать».

Каково же мнение генерального директора фирмы, которая взялась обслуживать домофон в доме по улице Никифорова?

Александр Кашперко, генеральный директор ООО «Строймир Групп»:

Моменты отключения жильцов от домофонной системы мы не практикуем. Но в случае выполнения ремонтных работ, замены отдельных ее частей, программирования домофонной системы и прочие работы, мы связь с ними не проверяем и это вполне возможно, что у них связь с квартирами может отсутствовать.

Вот уж действительно, трубка могла и сама перестать работать. И пусть жилец теперь пеняет на себя, раз не заключил когда-то договор с фирмой на обслуживание.

Олег Проценко, адвокат:

Если у гражданина вдруг возникают подозрения о том, что его домофон работает не просто так, ему никто не запрещает провести экспертизу. За свой счет обратится в организацию, которая может по такому плану оборудования давать соответствующие заключения.

И если выясниться, что домофон у Виталия перестал работать по причине вмешательства обслуживающей фирмы, это уже навязывание своих услуг. С этим можно смело обращаться в суд.

Александр Кашперко, генеральный директор ООО «Строймир Групп»:

Мне тоже задают часто этот вопрос: «Как я попаду в подъезд, если у меня не работает домофонная связь? Как я могу вызвать «скорую»?». Я задаю тот же вопрос: А как вы вызовете «скорую», если вы не будете платить за свой телефон?

А ведь случаи, когда скорая помощь не могла попасть в дом из-за неработающего домофона, нередки. Бывало и такое, что людям приходилось ждать до утра, чтобы попасть в дом. Достаточно открыть форум с отзывами о деятельности компании.

Виталий Хлевной:

Бороться буду до конца. Дело даже не в деньгах, а в принципе. Обидно, когда тебе навязывают услугу. Меня просто обманывают.

Кстати, в столице уже были случаи, когда граждане, уставшие бороться с сомнительными обслуживающими организациями, отказываются вовсе от их услуг и заключают новые договора с ЖЭС. И стоимость обслуживания домофонных систем специалистами ЖЭС ниже в два-три раза.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.