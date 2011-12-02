Российская фирма еще летом поставила в Минск партию испорченных хлебцов «Виктория» - но пожаловались только человек пять

Андрей Герасимчук, впрочем, как и большинство студентов, не всегда питается правильно, а зачастую обходится легкими перекусками в виде булочек, чипсов и хлебцов. Так, однажды, между занятиями в университете наш герой, как обычно, решил похрустеть вафельными хлебцами.

Андрей Герасимчук:

Попробовал, а их есть невозможно. Горькие. Дата изготовления – июль месяц. А срок годности – 6 месяцев. То есть еще вполне пригодные, а есть вообще невозможно.

Да и запах хлебцов Андрею показался специфическим. Изготовителем прогорклых снеков оказался ООО «Русский продукт». Хлебцы под названием «Виктория» приехали к нам из России, а если быть еще точнее, то из Рязани.



На упаковке читаем: изготовлено и упаковано 18 июля 2011 года, срок годности 6 месяцев. Выходит, с момента изготовления прошло только 4 месяца, так почему же у хлебцов уже сейчас проявился неприятный прогорклый запах и вкус? Этот вопрос мы решили задать эксперту продовольственных товаров общества по защите прав потребителей.

Оказалось, что в общественное объединение по защите прав потребителей поступило уже пять жалоб по поводу все тех же злополучных хлебцов «Виктория» с датой изготовления на упаковках - июнь-июль месяц.

Валентина Ковель, эксперт-инспектор продовольственных товаров ОО «Защита потребителя»:

Хлебцы прогорклые. Я так считаю, что здесь использовали недоброкачественное масло подсолнечное.

Еще недавно прилавки белорусских магазинов были заполнены только российскими хлебцами. Однако последние несколько лет белорусские производители стали составлять конкуренцию восточным соседям. Мы решили поинтересоваться у отечественных изготовителей хлебцов, в каком случае продукт может не выдержать заявленного срока годности, собственно, как это и произошло с российскими хлебцами «Виктория».

Раиса Ларкович, главный технолог ООО «Снекпро»:

Горечь могло вызвать то, что компоненты, которые внесены сюда, имеют уже длительный срок хранения, например, сухое молоко или яичный порошок, или масло растительное.

Два эксперта сошлись во мнении – вероятно, всему виной несвежие ингредиенты, использованные при изготовлении продукта, которые в последствие вызвали прогорклость.

Валентина Ковель, эксперт-инспектор продовольственных товаров ОО «Защита потребителя»:

Может быть, продукция, когда они поставляли, и была качественная на тот момент. Если масло подпорчено, оно не может сразу проявить себя.

Быть может, Андрею попалась неудачная упаковка, которая, к примеру, была деформирована, хлебцы могли отсыреть, заплесневеть, пересушиться? Мы решили провести свой эксперимент. В одном из столичных продуктовых магазинов купили такую же упаковку хлебцов под названием «Виктория». Дата изготовления 18 июля. Запах такой же неприятный, что пробовать продукт уже не хочется. Выходит, что Андрею неслучайно попались испорченные снеки.

Мы связались с поставщиками хлебцов, объяснили ситуацию и попросили принять соответствующие меры. В ответ нам пообещали изъять из продажи продукцию, которая была изготовлена в июне-июле месяце. Разумеется, на это потребуется время. А нашему герою, как и всем телезрителям, мы советуем быть внимательным при выборе хлебцов.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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