Ветеран войны мерзнет после работы сотрудников «Мингаза». А «Мингаз» присылает ей квитанции с круглыми суммами за оплату

Месяцы холода, пробирающего до кости, да ежедневная горсть таблеток. Кажется, что даже слезы на щеках Нины Васильевны вот-вот замёрзнут. Ветеран войны вынуждена спать в верхней одежде и в мирное время.

Нина Васильевна, ветеран войны:

Я так замерзаю! И никто никакой мне помощи не оказывает… Сколько просила. Я совсем больная, я так мучаюсь...

Заботясь о безопасности пенсионерки, УП «Мингаз» обязал сменить её старый котёл отопления на новый, автоматический. Приехали, установили, да не учли самого главного – отопительная система дома сделана «тяп-ляп». И даже очень мощный котёл не сможет обогреть дом без насоса.

Татьяна, внучка Нины Васильевны:

Автоматика не тянет. Она набирает температуру до определенного момента и сама по себе отключается.

Оправдываясь, мастер Иванов из «Мингаза» утверждал, что всё дело в завоздушенности. Всё-таки за 12 лет на трубах могла образоваться накипь. А когда выяснилось, что воздушной пробки нет, предложил заменить котёл более мощным. Проверяли систему, устанавливали другой котёл, да только теплее от этого в доме не стало.

Александр Сазанчук, сотрудник УП «Мингаз»:

Работоспособность автоматики проверялась неоднократно как нашими специалистами, так и в присутствии представителей ЖРЭО. Было четыре выезда. Объясняли, что котел полностью технически исправен, однако есть проблема в системе отопления.

Чтобы проверить котёл, приходилось включать его на полную мощность. В результате пришёл «обжигающий» счёт за газ – 300 тысяч рублей. Далее пенсионерка узнала, что ещё и за насос придётся заплатить 2 миллиона. Конечно же, бесплатно насос никто не установит.

Татьяна, внучка Нины Васильевны:

Я им сказала: Мы согласны, мы купим сами насос. Установка - за вами.

Но не всё так просто. Человек забрал насос, он к нему приваривал трубы, он к нему приваривал специальные запчасти, которые мы купили - отдали 500 тысяч. Теперь я хочу, чтобы уволили Иванова, который трепал нам нервы!

Когда мы обратились в «Мингаз», нужно было два месяца ждать в очереди на установку этой автоматики.

Сейчас в Министерстве энергетики ведутся переговоры по вопросу отмены очередей для ветеранов войны. Внучка Нины Васильевны готовит документы, подтверждающие, что ее семья неимущая. А это значит, что администрация Московского района возместит затраты на котел и его установку.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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