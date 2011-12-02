Будь на чеку. Минская пенсионерка переплатила по жировке, а теперь ей никто не вернет деньги

Минчанка Нина Николаевна льготными привилегиями пользуется уже не первый год. Скидка на первый взгляд небольшая, но в соотношении с пенсией копейку бережет. В декабре 2010 года к пенсионерке прописался сын, после чего за коммунальные услуги платить нужно было полную стоимость. Но тянула Нина Николаевна бытовую ношу вдвоем с сыном только месяц.

Нина Николаевна Бирукова:

21 января мой сын ушел в армию. Так как он у меня зарегистрирован, с меня сняли льготы. Я плачу квартплату по 100% стоимости.

На жировках льготная колонка так и не появлялась, когда хотелось верить в опечатку. Цена вопроса определилась качеством ответа расчетно-справочного центра.

Нина Николаевна Бирукова:

Я ходила к ним туда, звонила, и мне сказали, что не положено, так как он у меня прописан, и не важно, что он в армии.

Поверив тогда на слово, Нина Николаевна добросовестно продолжала платить 100% за квартиру. Приятным и непонятным оставался счет за свет, где льготы продолжали функционировать.

Нина Николаевна Бирукова:

Я инвалид 2 группы, у меня пенсионный возраст, и я хотела бы знать: правомерно ли с меня снимают льготы?

К сожалению, вспомнить и заставить работника коммунальной службы ответить за свои слова или же за неправильное их понимание, уже невозможно. На этот раз за правдой в расчетно-справочный центр Советского района отправилась программа «Добро пожаловаться!».

Екатерина Валерьевна Леонович, юрисконсультант РСЦ №1 УП «ЖРЭО»:

Граждане, являющиеся инвалидами 1,2 группы, проживающие отдельно от трудоспособных членов семьи, имеют право на льготную скидку. Что касается Нины Николаевны, да, действительно, до декабря 2010 года у нее была льготная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, но в связи с тем, что 10 декабря 2010 года был зарегистрирован ее трудоспособный сын, льгота была снята.

После ухода сына в армию, пенсионерка вновь имела право на льготную скидку, вот только подтверждать группу инвалидности нужно письменно.

Екатерина Валерьевна Леонович, юрисконсультант РСЦ №1 УП «ЖРЭО»:

Льготная скидка может быть предоставлена по заявлению гражданки в обслуживающую организацию с предоставлением документа, подтверждающего право на льготу.

Оказалась, не всегда сильнее тот, у кого правда. 10 месяцев Нина Николаевна платила больше, чем требовал закон. Халатность работника жилищно-коммунальной службы или же взаимонепонимание с клиентом, во всяком случае, в валюту уже не переведешь – перерасчета не будет.

Екатерина Валерьевна Леонович, юрисконсультант РСЦ №1 УП «ЖРЭО»:

Предоставление льгот производится с момента обращения потребителя жилищно-коммунальных услуг.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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