В Минске из-за ошибки ЖКХ нанесен вред здоровью всем жильцам дома

Замечено, что в спорах рождается не только истина, но и плесень. А еще в спорах могут рождаться сюжеты для программы «Добро пожаловаться».

Она появилась на земле 200 млн назад, с тех пор она убивает и спасает от смерти, ее называют и хлебом дьявола, и плевком Бога. Она сказочно красива, но вызывает отвращение и ужас, она вездесуща и неистребима. Она способна управлять огромными массами людей и менять ход истории. На латыни она носит гордое название «инфузориум», но обычным людям она знакома как плесень. Жильцы дома № 36 по улице Могилевской знают о ней не понаслышке и вот уже много лет пытаются победить эту страшную силу.

Тамара Костюкевич:

У меня идет в квартире плесень. Я уже много лет борюсь с домоуправлением, ЖРЭО, с Октябрьским райисполкомом. Мне никто не помогает.

В квартире женщины плесени хоть отбавляй, но есть места, где этой заразе максимально комфортно.

Основной причиной возникновения плесени в квартирах является сырость. Тамара Николаевна считает, что виной всему проблемная вентиляция в квартире. Этого же мнения придерживаются и эксперты из санстанции, которые тщательно изучили плесневые грибы в квартире женщины и пришли к неутешительному выводу.

Тамара Костюкевич:

Я вызвала платную санстанцию. Санстанция нашла три вида злокачественных грибков. Сказала, что в этой квартире жить нельзя, что это все не по нашей вине. Причина в вентиляции и в стенах. Если, говорят, вы сделаете ремонт, это все бесполезно. Оно побудет год, полгода, потом грибок снова пойдет развиваться.

Но другого выбора у жителей дома нет. Квартира Тамары Николаевны не единственная, кого атаковала эта напасть. Она облюбовала почти все квартиры в подъезде, пробираясь в самые потаенные уголки дома. А ведь от такого квартирного украшения могут быть серьезные последствия! В первую очередь от этого страдают дети и пожилые люди с ослабленным иммунитетом, а в этом подъезде их более чем достаточно.

Татьяна Бачило:

Болеем. Можем в этом месяце заболеть, потом в следующем. Это же грибок. Недавно болели, кашляли.

Александр Черношей, доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии Белорусского государственного медицинского университета:

Плесневые грибы влияют на здоровье человека по-разному. Можно выразить несколько основных классов заболеваний. Во-первых, это аллергии. Проявления аллергии могут быть разнообразны: начиная от спастических бронхитов и заканчивая бронхиальной астмой. Кроме аллергии это может быть хроническое отравление продуктами роста гриба. Микотоксины, которые вырабатывают грибы, разнообразны и действуют на организм также многообразно, какой-то единой симптоматики, скорее всего, не существует. Однако можно отметить общие признаки: снижение работоспособности, быстрая утомляемость, головные боли.

И это далеко не полный список ужасных болезней.

Ученые пришли к выводу, что в отдельных случаях плесневый гриб вызывает рак!

Александр Черношей:

Плесневые грибы в отдельных условиях могут вызывать и более серьезные заболевания. Такие, как поражение тканей организма самим грибом. Обычно этому способствуют иммунодефициты, которые могут наблюдаться у части пациентов вследствие других причин: хронических заболеваний, сопутствующих этим поражениям.

Вердикт неутешителен. Страдает не только квартира, но и человек, что куда страшнее. Люди просто отчаялись.

Они обращались в десятки инстанций, пытаясь добиться правды, но в коммунальных службах от жильцов успешно отмахиваются уже который год.

Они решили, что самая лучшая защита — нападение.

Тамара Николаевна:

ЖРЭО заявляет: вы сами развели этот грибок.

Но эксперты, которых вызвала Тамара Николаевна за свой счет, говорят об обратном: проблема не в жильцах, а в неисправной вентиляционной системе.

В заключении черным по белому на бумаге написано, что виновны коммунальные службы.

У людей только один выход.

Валерий Славашевич, юрист:

В этом случае на основании этого заключения вы можете обратиться с иском в суд. В ходе судебного заседания, представив эти документы, можно взыскать все издержки, связанные с восстановлением здоровья. Прежде всего, конечно, восстанавливается материальный ущерб. Все эти издержки взыскать в судебном порядке с обслуживающей виновной организации.

Поэтому самое время собраться вместе всем жильцам и объявить войну коммунальным службам. Такое дело в суде будет беспроигрышным, и коммунальщики заплатят за все сполна. Ведь с каждым годом плесень становится все более устойчивой к медицинским препаратам. И уж если она объявит войну людям, у нас просто не будет шансов выжить. Мы даже не предполагаем, какие древние тайны и скрытые символы хранит эта проклятая и благословенная плесень.

Самое неприятное в этой истории это то, что за безответственность взрослых отвечают дети. И здесь в пору брать в руки ремень. Вот только, учитывая объем и упитанность задов наших чиновников, они даже не почувствуют наказания.