В Минске коммунальщики требуют деньги с жильцов на ремонт подъезда

Считается, что капитальный ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Герои этого сюжета уверены, что они уже в бедствии, хотя в их случае речь идет не о капитальном ремонте, а о косметическом.

Пыль, грязь, паутина, ужасный смрад – для жильцов 8 подъезда дома 49 по улице Рокоссовского, что в Минске, стали обыденными условиями существованиями.

Убогий, и это еще мягко сказано, подъезд не знал запаха свежей краски почти 40 лет.

Но новость о том, что скоро в доме будет проводиться косметический ремонт, повергла жильцов в уныние.

Леонид Александрович Станкевич:

Наклеили объявление, что будет произведен ремонт во всем подъезде. С самого заселения (с 1976 года) никто ни разу никакого ремонта не делал. А в объявлении написано, что за счет жителей.

В июне 2014 года Совет Министров своим Постановлением №571 позволил к проведению текущего ремонта привлекать средства жильцов.

Казалось бы все прекрасно! Надоело жить, словно, на помойке, сбросились с миру по нитке и общими усилиями облагородили подъезд. Но как это у нас принято, любое нововведение часто воспринимается в штыки. Ниже понятно почему.

Анжелика Малей:

Ориентировочная сметная стоимость ремонта подъезда – 39 525 815 рублей. Это мы посчитали – 1 300 000 с каждой квартиры за 3 месяца.

Безусловно, что нельзя говорить о том, что коммунальщики взяли цифру с потолка. Наверняка кто-то провел осмотр подъезда, кто-то составил смету, кто-то нашел подрядную организацию. И все было бы хорошо, если бы не одно но!

Анжелика Малей:

Не произвели опрос, не спросили, хотим мы этого или не хотим. Они просто нас поставили перед фактом, что 8 числа в подъезде будет производиться косметический ремонт

Напомним, что данный косметический ремонт планируется провести за средства жильцов. Это как же надо не уважать людей, чтобы даже не посоветоваться с ними. Вы обязаны дать деньги, ну мастера сами решат, какие обои вам поклеить, какой краской стены покрасить и сколько с вас взять за ремонт. Абсурд? Абсурд! Коммунальщики ссылаются на упомянутое выше Постановление Совмина.

В Постановлении ни слова не сказано, что жильцы обязаны платить за текущий ремонт!

Михаил Шкурдюк, юрист:

Никто не может обязать заключить какой-то договор на проведение даже текущего ремонта. Желательно, чтобы стороны договорились о самом проведении текущего ремонта, о расходах и других моментах.

Все исключительно в добровольном порядке или по решению общего собрания!

Руководство ЖЭУ351, в ведомстве которого находится дом, на таких мелочах, извините за сленг, не заворачивается!

Михаил Головченко, директор КУП ЖЭУ 51 Ленинского района города Минска:

Мы заранее вывесили объявление в подъезде номер 8 жилого дома 49 по проспекту Рокоссовского и предупредили жильцов, что у нас будет проводиться ремонт подъезда.

Надо отметить, что в упомянутом выше Постановлении Совета Министров ни слова не сказано, что коммунальщики обязаны проводить собрание с жильцами и что-то согласовывать.

Согласитесь, что попытка договориться со всеми может затянуться на годы.

Михаил Шкурдюк, юрист:

В случае, если стороны не договорились об объеме проводимого текущего ремонта, о сроках его проведения, о стоимости и так далее, то вопрос о проведении текущего ремонта может решить и сама государственная организация, которая намерена сделать такой ремонт.

Кстати, директор ЖЭУ№51 не боится острых вопросов. Все огрехи предшественников он спокойно опускает.

Михаил Головченко, директор КУП ЖЭУ 51 Ленинского района города Минска:

Согласно постановлению номер 12, ремонт проводится каждые 5-7 лет в подъезде. Должен производиться. В этом подъезде ремонта не было, я не могу точно сказать, но очень давно.

Плохо, что у руководителя ЖЭУ не доходят руки до документации, которая наверняка есть и в которой наверняка отражено, был ли когда-нибудь в подъезде дома №49 косметический ремонт. Жильцы, утверждают, что почти 40 лет никакие работы не проводились. И им несложно поверить.

Ирина Слабко:

Если б я возле стенки прошла, мне б на голову упало бы вот это вот перекрытие. Оно свалилось прямо возле меня. Никого это ничего не интересует.

По статистике, до 70% «уличных» преступлений совершаются в подъездах и подворотнях. Подъезд этого дома является проходным, и многие горожане предпочитают сокращать свой путь именно через злополучный 8 подъезд.

Леонид Станкевич:

Там притон алкоголиков. Вздохнуть нельзя, вонище.

Извините за натурализм, но у людей, что называется, накипело! Надо полагать, что в домах, где проживают чиновники коммунальных и административных служб Ленинского района пахнет иначе. Да и текущие ремонты у них наверняка проводились во время и за счет государства. Ну да Бог им судья. Но не красиво получается. 38 лет на людях экономили, ремонт не проводили, а как только появилось постановление Совмина, тут же коммунальщики оживились и озаботились ремонтом за чужой счет. А люди не очень охотно расстаются с кровными деньгами. Как быть? Ведь ремонт, по утверждению директора ЖЭС, начнется вот-вот и в любом случае. Но кто не рискует...

Михаил Шкурдюк, юрист:

После того, как ремонт будет произведен, организация, которая провела ремонт, не имеет права путем жировок взыскать эти расходы с граждан. А имеет право взыскать такие расходы только в судебном порядке.

И вот тут-то коммунальщиков и могут ожидать серьезные неприятности. Ведь судьи тоже люди. Тоже где-то живут. И многие наверняка в подобных подъездах. Может, что называется, аукнуться.

Михаил Шкурдюк, юрист:

В ходе судебного разбирательства у граждан может возникнуть ряд вопросов: какую сумму внесло за текущий ремонт государство во, почему необходимо было привлекать средства граждан в таком размере, почему текущий ремонт не проводился в течение длительного времени, поэтому данная организация должна будет ответь на все эти вопросы в суд.

Вот мы и вернулись к тому, что с людьми надо по-человечески. Надо уметь объяснять и договариваться! А не ставить вопрос ребром и в лоб.

Михаил Шкурдюк, юрист:

Мы настоятельно рекомендуем организациям, которые являются инициаторами текущего ремонта с привлечение средств граждан, обязательно провести такие собрания, побеседовать с гражданами, обсудить, рассказать для чего это делаете. Какие средства привлекаются или не привлекаются, чтобы доказать необходимость данного капитального ремонта, его правомерность

На вопрос корреспондента, почему в подъезде номер 8 дома 49 по улице Рокоссовского уже 38 лет не проводились восстановительные работы, Михаил Викторович всё-таки признал вину за коммунальными службами.

Михаил Головченко, директор КУП ЖЭУ 51 Ленинского района города Минска:

Не знаю, почему бывшие предшественники этого не делали. Мы вот решили, что будем проводить ремонт именно в этом подъезде.

К слову, о сроках. 8 декабря, в день визита нашей съемочной группы, ремонт так и не был начат. А возмущенные жильцы спешили показать нам все «прелести» интерьера их подъезда.

Хотелось бы сказать, что тот дом хорош, где хороши обитатели. Но когда состояние подъезда угрожает здоровью и даже жизни людей, волей не волей винишь во всём коммунальные службы. Директор ЖЭУ клятвенно пообещал, что ремонт начнется 9 декабря, а закончить его планируют до Нового года. Странно другое — ремонт обещается, а конкретики нет!

Михаил Головченко, директор КУП ЖЭУ 51 Ленинского района города Минска:

Все деньги будут с них в счет коммунальных услуг в течение 6 месяцев высчитываться. материалы, все это закупается, точную сумму невозможно назвать, потому что еще до конца материалы не куплены.

Хорошо это или плохо, но, обещанный день наступил, но 9 декабря нога маляра и штукатура не ступала в подъезде. Может быть, все-таки кто-то решил, что стоит спросить у людей их мнение. А оно им надо?

И в завершение сюжета замечу вот что: на свете осталось много беспорядка после тех, кто хотел привести его в порядок. Что стало с подъездом, о котором шла речь выше, мы обязательно расскажем и покажем.