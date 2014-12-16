Круговое движение на ул. Мележа: несоответствие ГОСТам против удобства водителей

Дорожные знаки – это вид прикладного изобразительного искусства, навязанный обществу организацией, плохо владеющей грамматикой русского языка. Скрашивает скуку передвижения автомобилистам. Так считает герой этого сюжета.

Люди делятся на тех, кто стремится вырваться из порочного круга и на тех, кто стремится туда ворваться. Минчанин Александр Коноплицкий уверен, что круг на перекрестке улиц Восточная и Мележа, что в Минске, порочен по своей сути.

Александр Коноплицкий, юрист:

Сейчас измерим сам диаметр этого кругового перекрёстка, точнее, диаметр внутреннего круга этого островка. В одном направлении 5 и 9, для чистоты эксперимента измерим во втором направлении — 5 и 9.

Для человека непосвященного манипуляции с измерительным прибором могут показаться странными. Но не для Александра. Все, что касается ПДД – для него свято.

Денис Иванович, инженер по организации дорожного движения УВД администрации Советского района города Минска:

Круговое движение на перекрестке улиц Мележа и Восточная напротив дома № 129 было организовано в части проекта реконструкции указанного дома, разработана белорусской организацией экспертов и сюрвейеров на транспорте. Опыт был перенят из-за рубежа европейских стран.

Какая, казалось бы, разница: 6 метров, 10 метров, 25. Оказывается, принципиальная!

Александр Коноплицкий:

Согласно ТКП 45.3.03.227 2010 г. пункт 6.2.8.: на улицах местного назначения категории Г может быть уменьшен радиус такого островка, но к категории Г принадлежат главные улицы посёлков и сельских населённых пунктов.

То, что Минск – большая деревня, шутят многие. Но, как правило, шутки носят бытовой характер, незлобный. Здесь же с подачи государственных органов столица приобрела статус сельского пункта. Кстати, ранее этот перекресток был Т-образным и никакого интереса не вызывал. Ничего страшного в том, что диаметр круга не совпадает с нормативами, считает минчанка Анастасия Казаковская.

Анастасия Казаковская:

У меня есть четкое правило — кто на кругу, тот прав. И я хочу заметить, что только в нашей Республике такое правило, потому что в европейских странах, у них второстепенное движение на кругу, хотя, я считаю, что на кругу ты прав и все, у тебя нету проблем.

Действительно, до того, как на перекрестке появилось круговое движение, он был весьма проблематичным. В час пик повернуть с второстепенной улицы Мележа на улицу Восточная автомобилям было практически невозможно. Пробки создавались грандиозные. То, что круг не соответствует ГОСТу молодую женщину, кстати, с 10-летним водительским стажем, не смущает.

Анастасия Казаковская:

Я не знаю по какому ГОСТу должны быть дороги, я знаю, мне по ней ездить удобно.

Позиция, в принципе, понятная. Но если все службы и органы станут в своей работе руководствоваться удобством, а не стандартами, то к чему мы придем?

Неизвестно, как долго длился бы спор, если бы в него не вмешался еще один неравнодушный гражданин.

Владимир Антонович, работник парковки:

Невозможно даже детям перейти переход. Круг усложнил. И все очень недовольны.

Денис Иванович, инженер по организации дорожного движения УВД администрации Советского района города Минска:

Данное круговое движение заторов на данном перекрестке не создает. Он даже улучшает пропускную способность с улицы Мележа на улицу Восточная.

Владимир Антонович, работник парковки:

А фура идет по прямой. Никакого поворота нет, пожарные идут тоже по прямой.

Вот он, конфликт поколений. Новое выбирает комфорт и удобство, старое — порядок и правила.

Александр Коноплицкий:

Согласно требованиям правил дорожного движения, перед всеми перекрестками, на которых организовано круговое движение, должен быть установлен знак «круговое движение» - синий знак с белыми стрелками по кругу. Такие знаки со всех 4 направлений на данном перекрестке отсутствуют.

Действительно, такого знака здесь нет. Это, впрочем, не смущает сотрудников Госавтоинспекции.

Денис Иванович, инженер по организации дорожного движения УВД администрации Советского района города Минска:

Такой знак не устанавливается в данном случае, точно также как и на площади Бангалор.

— На Бангалор есть. Синий знак и там развязка по полосам.

Там не такого уровня развязка как здесь.

Александр Коноплицкий:

Они установлены уже непосредственно на самом перекрестке, что противоречит ПДД.

Денис Иванович, инженер по организации дорожного движения УВД администрации Советского района города Минска:

Они установлены перед въездом на круговое движение.

Казалось бы, ну, немного не соответствует нормативам диаметр круга, ну, немного не так установлены знаки, ну, одного не хватает. Что с того? Ведь все в порядке.

Организация кругового движения на этом перекрестке решила ряд проблем!

Александр Коноплицкий:

Если произойдёт ДТП, то, я думаю, виновным будет не только водитель, а также люди, которые установили знаки не в соответствии с требованиями ПДД, вообще, не установили знак «перекресток с круговым движением».

Кто-то может заявить, что этот тема этого круга не стоит и выеденного яйца. Можно сослаться на то, что это целесообразно, на то, что это европейская практика. Но ведь мы ездим по нашим отечественным дорогам и правилам. Или давайте их приведем в соответствие с европейскими стандартами, или будем следовать тем, которые у нас есть. Пусть плохонькие, на взгляд, некоторых, но они наши, выстраданные временем, опытом, порой, и человеческими жизнями.

Во всем можно найти положительные стороны. Но, как правило, для этого приходится притягивать за уши. В нашем случае за уши притянули правила. А вообще, в мире установлено миллион правил. Согласитесь, в историю входят те, кто их нарушает.