В Боровлянах жители дома устроили скандал из-за благоустройства территории возле их дома

Если в пылу спора вас спросили: Я что, похож на дурака?! Можно смело отвечать: Да, похож! Ведь внешне дураки не отличаются от нормальных людей.

Тихое ноябрьское утро для жильцов дома №6 по улице 40 лет Победы, что в Боровлянах, перестало быть тихим, едва домочадцы успели открыть глаза. Сильный рев и гул разбудили даже тех, кто еще пребывал в царстве Морфея. Самые смелые решили выйти в разведку.

Галина Худолей:

Я вышла на улицу, здесь копают, я подошла и спросила, что они будут делать. Они сказали: Это не ваше дело. Я спрашивала: вам дал разрешение сельсовет. Они молчат.

Альфреда Злобич:

У нас кругом дома машины. Ни проекта, ничего никто не показывает.

Женщины в полном недоумении и возмущении! Кто посмел перекапывать территорию возле дома без их ведома?!

Как выяснилось, эти изверги не пощадили даже цветочные клумбы. А если рабочие спилят любимый всем 1-ым подъездом клен, то война в один момент перестанет быть холодной. Ведь, по мнению прекрасной половины человечества в лице этих двух женщин, дерево является единственной защитой от дыма, который валит от находящихся рядом с домом бани и котельной.

Галина Худолей:

К кому бы ни обращались, все молчат, ничего не говорят.



Вопрос перестал быть риторическим в тот момент, когда к нашей съемочной группе подбежала еще одна жительница дома, размахивающая огромным количеством документов и заявлений.

Людмила Соболева:

Мы просили все время благоустроить этот кусок территории, хотя бы немного, здесь сплошные были лужи. Спор из-за стоянки. Здесь присутствует баня, у нее нет стоянки, и все машины паркуются к нашему дому. Конечно, все выхлопные газы достаются нам в окна.

Если верить бумагам в руках Людмилы, все станет на свои места.

Оказывается, добрая половина жильцов дома еще с 2010 года писала уйму заявлений, дабы им благоустроили двор.

Спустя четыре года народа был услышан и сельсовет выделил деньги на дом и его окрестности. А уже через год там пообещали сделать стоянку для посетителей бани.

Жители двух подъездов оказались по разные стороны баррикад, их мнения разделились, а эмоции накалены до предела. Благоустройство дома обернулось для них настоящей трагедией.

Как выяснилось в процессе, камнем преткновения служит вовсе не стоянка, а несчастный клен, до которого, по мнению нашей съемочной группы, никому не было дела до этого дня.

Людмила Соболева:

Эти деревья невозможно здесь держать, они поднимут всю плитку, вообще, они практически мешают.

В процессе ссоры жильцы стали переходить на личности. И неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не приехал начальник ЖЭУ с целью проконтролировать работу сотрудников. Как по взмаху волшебной палочки, люди забыли друг о друге, не говоря уже про клен, и обступили со всех сторон Юрия Васильевича. Он пытался их успокоить, хотя толку от этого было немного.

Юрий Бриткарь, начальник Боровлянского ЖЭУ:

Да вам же лучше будет, у вас же будет тротуарная дорожка, проход. Если разрешение будет, то мы дерево спилим, оно стоит посередине тротуарной дорожки, завтра-послезавтра уже будут бордюры.

Лишь через час ему удалось хоть немного утихомирить разбушевавшуюся толпу, после чего дал краткий, но очень понятный комментарий.

Юрий Бриткарь, начальник Боровлянского ЖЭУ:

По многочисленным просьбам жильцов мы производим благоустройство придомовой территории. Новое асфальтированное покрытие, тротуарные дорожки вокруг дома. Судя по комментариям, половина «за» благоустройство, половина против. А вот почему, не могу понять.

Наша съемочная группа тоже не нашла ответа на этот вопрос. Казалось бы, что плохого в красивом виде из окна? Но, у каждого свои вкусы. Нам стало известно, что группа жильцов пойдет подавать исковое заявление в суд. Но кого они будут винить, неизвестно. Как говорится, за что боролись.

Некоторые, а впрочем, очень многие из нас, неосознанно полагают, что промотать свою жизнь с комфортом, это и есть наиважнейший смысл бытия.

А в бытии больше всех старается, чтобы его услышали тот, кому нечего сказать.