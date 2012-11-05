Экспертиза СТВ показала, что жалоба минчанки на бракованные часы была необоснованной

Всем известно, что швейцарские часы — это дорого и солидно. Минчанка Екатерина Гусева со вторым утверждением готова поспорить. Солидной она может быть только два раза в сутки. Именно столько раз показывают ее часы точное время. Проще говоря, часы стоят. А ведь стоили немало.

Екатерина Гусева:

Пришла за покупкой 31 августа. Стоили эти часы 1 млн. 818 тыс. Где-то через месяц, может, меньше даже, часы перестали ходить. Присмотревшись, я обнаружила, что там слетела стрелка, которая показывает дни недели.

Стрелка не просто слетела. По закону подлости, она заблокировала путь основной стрелке - часовой.

Когда первая грусть прошла, Екатерина обратилась в сервисный центр магазина, в котором покупала часы. В квитанции мастер центра указал, что на корпусе имеются царапины. Через неделю заключение сервисного центра оставило на сердце Екатерины рану.

Екатерина Гусева:

Как причину поломки указали механическое воздействие — удар. И, как следствие этого удара — вмятина на корпусе.

Так же было сказано, что вмятина, если ее так можно назвать, визуально определимая. Хотя без лупы заметить повреждение 0,4 мм на 0,2 мм не так-то просто.

Екатерина Гусева:

Невооруженным глазом ее невозможно заметить, хотя в заключении написали, что вмятина визуально определимая. С этим заключением я не согласна, потому что часы я не ударяла. И вмятины этой не видела.

Тогда как появился этот дефект? И является ли он следствием удара, в результате которого соскочила стрелка? Екатерина считает, что что-то здесь не чисто.

Коноплицкая Ирина, председатель ОО «Защита потребителя»:

В силу пункта 9 статьи 20 Закона о защите прав потребителей, в случае возникновения спора, а спор уже возник, поскольку акт сервисного центра говорит о том, что данные часы имеют механическое повреждение, и потребитель не согласна с заключением сервисного центра, потребитель должна обратиться к продавцу с письменным требованием о проведении независимой экспертизы.

Звучит солидно, но солидно, как говорилось выше — стоит дорого. Для справки заметим, что экспертиза часов без вскрытия обойдется потребителю или продавцу в 400.000 рублей. Вскрытие, если таковое понадобится, будет в два-два с половиной раза дороже. Экспертиза в половину стоимости часов поселила в девушке сомнения. Да, расходы на исследования оплачивает виновная сторона, но вдруг не получится доказать свою невиновность?

Екатерина Гусева:

Может, даже если это и был удар, хотя я считаю, что я их не ударяла, по крайней мере, мной этот удар замечен не был. Может ли эта вмятинка свидетельствовать, что этот удар был сильным? Настолько сильным, что отвалилась стрелка.

Разрешить сомнения девушки помогли специалисты «Судебно-экспертной коллегии», которые по нашей просьбе согласились провести исследование часов бесплатно. Увы, при внешнем осмотре фирменных часов причину поломки не выяснили. Но специальные микроскопы-таки установили истину.

Игнаткович Геннадий, директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Было установлено, что ось часов, на которых крепятся стрелки, имеет излом. Что собственно и явилось повреждением стрелки. Других повреждений стрелки, крепежа стрелки установлено не было. Соответственно, на момент обращения данной гражданки в мастерскую с указанием именно того, что повреждена таким образом стрелка часов, этот излом уже был. И, соответственно, он мог возникнуть только в результате механического воздействия: удара в районе цифры 12 на циферблате. Можно сказать, что удар был достаточно большой силы, что, собственно, и явилось причиной повреждения часов.

Итак, с точностью в 95 процентов можно говорить, что стрелка слетела в результате удара. Специалисты уверены в этой причинно-следственной связи. Ирине остается лишь одно: ремонтировать часы за свои деньги и радоваться тому, что не пришлось оплачивать возможную экспертизу.