В Беларуси введут административную ответственность за употребление наркотиков

Новости Беларуси. В Беларуси собираются ввести административную ответственность за употребление наркотиков. Об этом 23 июня сообщили в Министерстве внутренних дел. Такое решение принято на государственном уровне и внесено в новый законопроект, который может быть рассмотрен уже 26 июня.

Документ также предполагает ужесточить меры уголовной ответственности за сбыт наркотиков несовершеннолетним, изготовление психотропных веществ в лаборатории. Также новый документ предусматривает создание антинаркотической комиссии, которая позволит сотрудникам специальных служб выработать более оперативную стратегию принятия решений.

Николай Карпенков, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Наркотические вещества в Республику Беларусь будет возить невыгодно. Надо повлиять на всю наркоситуацию в целом. Как только будет введена административная ответственность за употребление наркотических веществ, которая будет предусматривать: задержан — штраф от 75 до 150$, второй раз попался — до 300$. Если нет, то в зависимости от того, какой у тебя находился наркотик и сколько, ты будешь получать по решению суда — до 6 месяцев арест.

Подобное ужесточение мер в первую очередь связано с проблемой употребления молодежью так называемых спайсов. Только за последние месяцы 2014 года зафиксировано больше полу-тысячи потребителей синтетических курительных смесей. Огромный вклад в борьбе с наркотиками сделал и недавно созданный Государственный комитет судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Мы работаем на упреждение, то есть до того, как еще появился новый психотроп, как правило, мы уже знаем, что это за психотроп. Только за прошедший год по нашей инициативе 66 препаратов включены в этот список, многие из которых еще даже не появились, а мы уже знаем об этом. Практически это выглядит так: изъяли какое-то вещество, оперативные работники пребывают к нам в любое время суток и в течение 30-40 минут они получают ответы на все свои вопросы.