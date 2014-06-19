Жители дома в Минске жалуются на ЖЭС, который без причины спилил в их дворе редкий для Беларуси вид дуба

Про некоторых людей говорят: кора головного мозга им досталась от дуба. Герои этого сюжета уверены, что без дуба жизнь не мила.

«Мы в ответственности за тех, кого приручили», — говорил герой Сент-Экзюпери маленький принц. Жители дома № 29 по улице Каховская, что в Минске хотят приучить к ответственности «принцев» из ЖЭС№ 13.

Олег Маркевич:

Такой случай не должен остаться безнаказанным.

Случай действительно вопиющий. Коммунальщики в лице мастера ЖЭС посягнул на живое существо. Последнее под натиском безжалостной руки в прямом смысле дало дуба. Глядя на бессмысленное варварство, у жильцов дома на глаза наворачивались слезы. Люди в недоумении.

Олег Маркевич:

Мы все живем во дворах, которые обслуживает ЖЭС. Мы превратим так все в пустыню.

Еще недавно любой прохожий мог позавидовать жителям этого двора. Среди привычных для Беларуси березок, липок и елочек, здесь можно было укрыться от зноя и дождя под кроной 40-летнего белого канадского дуба. Однажды коммунальщики решили, что дуб опасен для жизни.

Олег Маркевич:

Я приехал и увидел, что наш канадский белый дуб срезан. Валяются чушки. Оглядев пень, я не нашел, что оно больное. Я стал спрашивать, как это произошло. Работники ЖЭС сказали, что их начальник дал команду срезать якобы сухие ветки. Но мастер срезал дерево, которое было обнесено по всем правилам и никому не мешало.

Жители дома захотели выяснить, на каком основании уничтожили дерево. Поэтому собрали подписи и понесли коллективное заявление в ЖЭС. Коммунальщики удивили. Оказалось, что 19 и 20 мая были сильные порывы ветра, которые повредили этот дуб. Спустя неделю, 27 мая было решено дерево спилить.

Ольга Тихонович, главный инженер ЖЭС №13 Центрального района:

Недавно было происшествие: упало дерево и повредило 4 автомобиля. После этого провели инвентаризацию. В ходе этой инвентаризации было выявлено, что на территории дома №29 по ул. Каховская было 2 дерева в аварийном состоянии. Они имели трещину в стволе. Было сделано заключение, чтобы во избежание ситуации, которая уже была — повреждение автомобилей, снести это дерево.

Екатерина Друк, ведущий юристконсульт УП «Зеленстрой» Центрального района г.Минска:

В аварийном состоянии считается дерево, когда в нем есть расколы, сломы, другие какие-то видимые повреждения, которые могут повлечь повреждение имущества и принести вред жизни человеку.

Жители дома не согласны с тем, что дерево действительно могло предоставлять угрозу. Они считают, что коммунальщики просто ошиблись и спилили не то дерево.

Олег Маркевич:

Мы требуем объяснения, на каком основании абсолютно здоровое дерево, которое никому не мешало, было срезано.

Спор вокруг дуба не был бы столь ожесточенным и принципиальным, если бы коммунальщики действовали в соответствии с нормативными документами. Порядок удаления объектов растительного мира определен Постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25 октября 2011 года.

Татьяна Шеменкова, заместитель начальника отдела государственного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны природы:

В случае, если дерево находится в аварийном состоянии, готовится перечень документов, на основании которых возможно его удаление. Сюда входит заключение в отношении объекта растительного мира, подтверждение того, что оно находится в аварийном состоянии, критерии этого аварийного состояния определены приложением к вышеуказанному постановлению. К заключению прилагается схема расположения данных объектов растительного мира и уполномоченный орган в области озеленения, который и оформляет все документы, должен осуществить фотосъемку, материалы которой также хранятся в общем перечне этих материалов.

Вот здесь-то и вышла загвоздка! Коммунальщики из ЖЭС с роковым номером 13 не стали утруждать себя фотосъемкой и ограничились лишь актом осмотра и заключением. Теперь доказать, что дерево было действительно аварийным невозможно! В ЖЭС на наш вопрос о нарушении порядка отреагировали невозмутимо: мастер просто не знал, что прежде, чем пилить дерево, надо было его сфотографировать. Что еще не знает мастер, нам не известно. В Зеленстрое Центрального района от дуба открещиваются. По их словам, дерево росло вне зоны их ответственности. За насаждения у дома №29 отвечает ЖРЭО района. И это действительно так. Тем не менее, несколько внятных слов мы получили.

Екатерина Друк, ведущий юристконсульт УП «Зеленстрой» Центрального района г.Минска:

Снос этого дерева происходил после составления акта комиссией, затем уведомлялась администрация и комитет природных ресурсов.

Любопытно, а в вышеназванных организациях знают о существовании Постановления Совмина за номером 1426? Ведь в пункте 24 черным по белому рассказывается, каким именно образом и какие именно оформляются документы, прежде чем уничтожить аварийное дерево!

Жители дома, а вместе с ними и программа «Добро пожаловаться» настроены решительно! Понятно, что дерево не вернешь, но виновные, мы уверены, должны понести наказание. Причем все виновные: от мастера с пилой, до каждого чиновника, который видел, что пакет документов не полный, но тем не менее, разрешил уничтожить дуб.

Ольга Тихонович, главный инженер ЖЭС №13 Центрального района:

В нашу задачу входит обеспечить безопасность людей и их имущество. Там был раскол ствола, поэтому локальная подрезка была невозможна.

Получается, что под благородным лозунгом о безопасности жильцов можно творить что угодно? Чтобы теперь не говорили коммунальщики, свое гиблое дело они сделали! Их утверждение, что дерево было аварийным, не имеет доказательств! Таким образом, можно констатировать, что руководство ЖЭС №13, с молчаливого попустительства ЖРЭО и администрации района уничтожили здоровое дерево! Напомним, редчайший для Беларуси.

Игорь Горанович, заведующий лабораторией интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук РБ:

У нас в стране я не знаю, где он еще встречается. Но в нашей коллекции он есть.

В ботаническом саду Минска растет всего лишь четыре белых дуба. И те возрастом 10-12 лет. А дубу, который спилили по улице Каховской, было около 40 лет! Канадский белый дуб найти в Беларуси вообще практически невозможно! И то, что разновидность такого дерева попала в обычный двор города Минска – случай действительно удивительный!

Игорь Горанович, заведующий лабораторией интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук РБ:

Растение, о котором мы, возможно, говорим, дуб белый (Quercus alba). Его родина — Северная Америка. Очень мощные красивые деревья. Дерево ценное своей древесиной, которая используется для кораблестроения

А еще из белого дуба делают бочки для выдержки известного канадского виски. Канадский дуб является эталоном всех дубов. Нет лучше веников, чем из канадского дуба. Кубометр обрезной доски из этого дерева достигает полутора тысячи долларов! Куда ушли останки нашего дуба не известно. Обидно, что наши предки к дубам относились более цивилизованно. Например, при Петре Первом дуб настолько ценился, что его порубщика казнили! А в начале 18 века рубить дуб было запрещено во всей Руси.

Олег Маркевич:

Нам повезло, что этот дуб оставил потомство в виде отростков.

Да, действительно, во дворе старый, точнее молодой дуб, оставил потомство. Но, учитывая бестолковость местных коммунальщиков, где надежда, что однажды и они не падут под пилой или топором? Да и ждать, пока тоненькие росточки дадут крону очень долго. Пока дуб вырастет, пройдет около двух человеческих поколений. И далеко не всем, кто посадил желуди, удастся дождаться урожая с выросших из них деревьев. Кто же и по каким законам понесет ответственность за самоуправство? Иного слова в данной ситуации не подберешь.

Элла Воронцова, юрист:

В том случае, если установленный законом порядок был нарушен, за незаконное уничтожение и повреждение деревьев наступает административная ответственность по ст. 15.22 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Беларусь.

После выхода сюжета в эфир мы обязательно направим официальные запросы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Мингорисполком, администрацию Центрального района, в ЖРЭО. Надеемся, чиновники и коммунальщики отнесутся к нашей корреспонденции серьезно. А потом мы расскажем, кто и как был наказан! Потому что уверены, что анархическую коммунальщину прощать нельзя! И еще — порой, ветер перемен достигает ураганной силы. И тогда начальников сдувает вместе с креслами, секретаршами и массивными дубовыми столами.