Минчанка опасается за свою жизнь из-за соседа-алкоголика в собственной квартире

Иному соседу хочется построить отдельный дом, чтобы не быть с ним в соседях. Героиня этого сюжета благодаря своему соседу узнала, что значит жить на помойке. Телевидение, к счастью, пока не передает запахи.

Соседка сверху — это позиция, а вот сосед в соседней комнате квартиры — это целая проблема. Порой, до извращения. И тут уже никакие стены не помогут. Минчанка Чернявская Камелия Дмитриевна почти 10 лет пытается по-хорошему наладить быт с гражданином, который по иронии или же по злости судьбы оказался ее соседом по квартире.

Камелия Чернявская:

С 2005 года я вынуждена проживать на так называемой общей кухне с гражданином Архангельским Андреем Эдуардовичем 1958 года рождения, обладателем вредных привычек, вором и неряхой.

И это не пустой соседский поклеп, а настоящее горе для Камелии Чернявской, как и то, что комнату, где сейчас проживает мужчина, когда-то отсудила у нее невестка с ребенком. То есть представьте человека, который был хозяином квартиры, однажды волею судьи становится нежеланным гостем.

Камелия Чернявская:

Было принято решение судом Первомайского района о вселении Чернявской Натальи с ребенком в эту квартиру. Потом она эту комнату, тогда еще за копейки, приватизировала и продала. У нас не было денег купить эту комнату.

Вдаваться в подробности, какими правдами или неправдами невестка получила в собственность комнату мы не будем. Закон есть закон. Очевидно одно, некогда жилое и уютное помещение приобрел аморальный тип, с которым не просто некомфортно жить, но и страшно. С таким соседом в любую минуту можно взлететь на воздух и попасть не в «Добро пожаловаться», а в криминальную сводку.

Камелия Чернявская:

У него обыкновение выключать газовую плиту быстро и влево, а у нас она выключается вправо. В таком случае газ гаснет, но он идет. Хорошо, что у нас летом было открыто окно, и у нас не было взрыва. По правилам пользования газом в быту нельзя допускать лиц в нетрезвом состоянии к пользованию плиты, но для этого нужно сидеть у плиты.

Кроме спецэффектов Камелия Дмитриевна вынуждена нюхать и смрадные запахи. Несложно представить какое амбре стоит в квартире, где сосед моется примерно раз в год, беспрерывно курит, злоупотребляет спиртными напитками. Ко всему букету, подобно Плюшкину, тащит в дом все что приглянется на помойке. И это еще не все. Сосед подрабатывает на дому. Что-то клеит. Запах клея которым мужчина склеивает какие-то пластмассовые частицы, бьет по сознанию похлеще, чем токсикоманов. Ах, да, периодически сосед приводит в гости подобных себе друзей.

Камелия Чернявская:

По факту распития спиртных напитков с неизвестными людьми я обращалась в РУВД. Длительное время с ним проводились профилактические беседы.

Но как видно, толку мало. Сосед по-прежнему приводит к себе друзей-собутыльников и отравляет жизнь соседке-пенсионерке. Камелия Дмитриевна вынуждена питаться на работе, так как газ, от греха подальше, пришлось отключить. Холодильник из коридора она вынуждена была забрать к себе в комнату, ибо господин Архангельский постоянно экспроприировал ее продукты. Кроме того, по квартире мужчина ходил и ходит всегда в обуви, ломает мебель и за собой не убирает.

Камелия Чернявская:

Я начала пытаться привести этого товарища в такое состояние, чтобы он тоже участвовал в уборке. Он сказал, что убирать места общего пользования он не будет по причине принадлежности к мужскому полу.

Да уж, причина уважительная! Принадлежность, что называется, обязывает! Если бы только мужчина Архангельский довел только свою комнату до жуткого антисанитарного состояния, но ведь он загадил и места общего пользования! Туалет в городской квартире выглядит хуже, чем привокзальный где-нибудь на сельском полустанке.

Инна Невядомская, юрисконсульт, инспектор по кадрам КУП ЖРЭО № 52 Первомайского района:

Мы выходили совместно со специалистами УП ЖРЭО Первомайского района и с представителями санстанции Первомайского района, где как раз зафиксировали антисанитарное состояние еще именно мест общего пользования, где сама гражданка Чернявская Камелия Дмитриевна подтвердила, что не убирает и не будет убирать места общего пользования.

Оно и понятно, женщина устала убирать за человеком, который где живет, там и гадит. Но по закону и Камелия Дмитриевна и Андрей Эдуардович являются сособственниками и несут солидарную ответственность за места общего пользования.

Инна Невядомская:

Поэтому было принято решение о том, что по местам общего пользования составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении Архангельского А.Э. и в отношении Чернявской К.Д. и направлены в суд на рассмотрение. Судом Первомайского района вынесено постановление уже о привлечении Архангельского А.Э. к административной ответственности в виде штрафа в доход государства в размере 1.500.000 рублей. В отношении Чернявской К.Д. пока постановление к нам не поступало.

Когда материал готовился к эфиру в редакцию позвонила Камелия Дмитриевна и радостно сообщила, что 10 июня состоялось заседание Первомайского суда, который освободил гражданку Чернявскую от административной ответственности. Кстати, гражданина Архангельского неоднократно привлекали к административной ответственности в виде штрафов, но ни один он пока не оплатил. Благо, что свою долю в жировке не всегда, но оплачивает. Камелия Чернявская не раз предлагала соседу выкупить его комнату или переехать к таким же собратьям. На что он отвечает отказом или требованием однокомнатной квартиры. Ее комнату риэлторы оценили в 23 тысячи условных единиц. Но легче найти клад, чем желающего жить с таким соседом. Неужели эта ситуация и вправду тупиковая?

Геннадий Славашевич, юрист:

Я бы в этом случае Камелии Дмитриевне посоветовал обратиться с заявлением в ЖРЭО с просьбой, чтобы они подали заявление о принуждении его к отчуждению в указанной квартире.

Как утверждают в ЖЭС, сотрудники делают все возможное, чтобы как-то урегулировать ситуацию. Но кроме актов и протоколов больше никакой помощи Камелия Дмитриевна не видит. И вот уже почти 10 лет все на своих местах: асоциальный неряха-сосед и бедная пенсионерка, живущая в постоянном страхе за свою жизнь.

Инна Невядомская, юрисконсульт, инспектор по кадрам КУП ЖРЭО № 52 Первомайского района:

Ей стоит обратиться в юридическую консультацию и с иском в суд все-таки, наверное, об установлении порядка пользования этим жилым помещением и понудить тогда именно соседа Архангельского к выполнению определенных действий.

Мы все-таки надеемся, что количество составленных протоколов и актов в отношении Архангельского Андрея Эдуардовича в судебном процессе сыграет свою роль и Камелия Дмитриевна проведет остаток жизни в комфорте и покое. В противном случае наказание в виде пьяных собутыльников, загаженного сортира и смрадной вони будут ее преследовать бесконечно.

Замечено, что у одних соседей громкость музыки убавляется ударами по батарее, у других — по голове. Боюсь, господину Архангельскому уже ничто не поможет. Разве что приговор суда о выселении.