Гомельчанин украл у отца деньги и проиграл их в игровых автоматах

Новости Беларуси. Вор в собственном доме. В Гомельской области правоохранители буквально в течение одних суток раскрыли крупную кражу из частного дома.

В запутанном деле помог детектор лжи. Именно благодаря ему была установлена причастность гомельчанина к похищению 5 тысяч долларов и 40 тысяч российских рублей.

Как выяснилось, деньги 29-летний мужчина украл у собственного отца. И все подчистую проиграл на автоматах. По словам парня, он понимал, что подвержен игровой зависимости и даже собирался обратиться с этой проблемой к специалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

Мужчина объяснил пропажу денег тем, что хотел на некоторое время одолжить деньги для того, чтобы приумножить эту сумму, заработать для себя и для лечения заболевания своего ребенка, как утверждает подозреваемый. Он планировал незаметно вернуть все взятые деньги, однако у него это не вышло, так как он проиграл. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере, и санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.