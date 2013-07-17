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Гомельчанин украл у отца деньги и проиграл их в игровых автоматах

17 июля 2013 17:43
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Новости Беларуси. Вор в собственном доме. В Гомельской области правоохранители буквально в течение одних суток раскрыли крупную кражу из частного дома.

В запутанном деле помог детектор лжи. Именно благодаря ему была установлена причастность гомельчанина к похищению  5 тысяч долларов и 40 тысяч российских рублей.

Как выяснилось, деньги 29-летний мужчина украл у собственного отца. И все подчистую проиграл на автоматах. По словам парня, он понимал, что подвержен игровой зависимости и даже собирался обратиться с этой проблемой к специалистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:
Мужчина объяснил пропажу денег тем, что хотел на некоторое время одолжить деньги для того, чтобы приумножить эту сумму, заработать для себя и для лечения заболевания своего ребенка, как утверждает подозреваемый. Он планировал незаметно вернуть все взятые деньги, однако у него это не вышло, так как он проиграл. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере, и санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

# Кража # Мария Кривоногова # Криминал

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