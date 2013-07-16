Крупную партию сигарет задержали на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. Крупная партия сигарет задержана на белорусско-литовской границе. Её предварительная стоимость - 2 миллиарда рублей. Более 300 тысяч пачек были обнаружены при досмотре польского большегруза, в котором перевозились стальные трубы. В них и был обнаружен контрабандный товар.

Водитель сообщил сотрудникам таможни, что на территории Беларуси к нему подошел незнакомый мужчина и предложил подзаработать, переправив сигареты через границу, за что ему обещали тысячу евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.