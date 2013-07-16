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Крупную партию сигарет задержали на белорусско-литовской границе

16 июля 2013 10:11
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Новости Беларуси. Крупная партия сигарет задержана на белорусско-литовской границе. Её предварительная стоимость - 2 миллиарда рублей. Более 300 тысяч  пачек были обнаружены при досмотре польского  большегруза, в котором перевозились стальные трубы. В них и был обнаружен контрабандный товар.

Водитель сообщил сотрудникам таможни, что на территории Беларуси к нему подошел незнакомый мужчина и предложил подзаработать, переправив сигареты через границу, за что ему обещали тысячу евро, сообщили в программе Новости «24 часа»  на СТВ.

# Контрабанда # Криминал # Фотофакт

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