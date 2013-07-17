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Гарантийный срок на принятые объекты и выполненные строительные работы увеличен до 8 лет

17 июля 2013 11:04
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Новости Беларуси. Гарантийный срок на принятые объекты и выполненные строительные работы увеличен в Беларуси до 8 лет. Такие изменения и дополнения внесены правительством в Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда.

Исключением является технологическое, инженерное, сантехническое, электро- и другое оборудование, материалы и изделия, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством. На работы по текущему ремонту и пусконаладочные работы гарантийный срок, согласно документу, составит не менее двух лет.

Также уточнена ответственность подрядчика за неисполнение обязательств, предусмотренных договором, и выплаты неустойки заказчику.

Постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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