В Беларуси внесены поправки в Закон «об охране труда» и в другие статьи

Новости Беларуси. За распространение методик изготовления взрывчатых веществ в Беларуси будут наказывать рублем. Штраф может составить от 10 до 50 базовых величин. Одна базовая сейчас сто тысяч. Соответствующие поправки в кодексы об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный сегодня во втором чтении приняли депутаты. Корректировки внесены и в другие статьи. В частности, они коснулись ответственности за безбилетный проезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Сенькевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по законодательству Республики Беларусь:

Перевозчики посчитали, что количество правонарушений безбилетного проезда увеличилось, поэтому выступили с предложением, что необходимо увеличить базовую с 3 до 5 десятых. Там незначительное увеличение, даже базовой величины не достигает — 100 тысяч с 3 до 5 десяток. Это будет профилактика безбилетного провоза, это защита прав перевозчика, перевозчик несет затраты на обслуживание техники, оплату труда работников. Поэтому будет правильным повышение предела ответственности.

Депутаты во втором чтении приняли также законопроекты об инвестициях, о медиации. Особое внимание уделили поправкам в Закон «об охране труда». Работодатель вправе провести освидетельствование любого сотрудника на предмет алкогольного и наркотического опьянения при помощи специальных приборов. Нововведение, уверены парламентарии, поможет предотвращению несчастных случаев на предприятиях. А вот в обязанности руководителей теперь входит создание благоприятных климатических условий в офисах.

Игорь Станкевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по труду и социальной защите Республики Беларусь:

Сегодня работодателю дано право создавать условия труда: если сильная жара или мороз непосредственно разрабатывать мероприятия, чтобы у работающего предотвратить последствия от этой жары или мороза. Теперь это распространяется на всех работающих, а не только на определенные категории.

Коррективы внесены и в другие статьи. За распространение методик изготовления взрывчатых веществ в Беларуси будут наказывать рублем. Штраф может составить до 5 миллионов. Особое внимание парламентарии сегодня уделили также интернет-покупкам. Ведь риск попасться на удочку недобросовестных продавцов слишком велик. Но на таких махинаторов найдена управа. Депутаты приняли в первом чтении законопроект «О госрегулировании торговли и общественного питания».

Алексей Кузьмич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Республики Беларусь:

Интернет-торговля. Многие люди боятся этого, потому что уже были обмануты. Уже внесено, что торговля должна производиться обязательно через кассовый аппарат.

Регулировать конфликты станет проще. Такова задача принятого во втором чтении законопроекта «О медиации», т.е. добровольное урегулирование споров до суда. Третья сторона в процессе - независимый участник – медиатор, помогающий определить реальные интересы сторон и найти взаимовыгодное решение.

Наталья Гуйвик, член постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по законодательству Республики Беларусь:

Когда люди научатся слушать и слышать друг друга, они до суда не дойдут. В США 90% конфликтов и споров решаются до суда. И только в отношении 10% возбуждаются производства по делу. В Китае – 30%. Если мы достигнем хотя бы 30%, я думаю, это будет большая польза от наших законопроектов.

Депутаты проголосовали за присоединение Беларуси к конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, что, по мнению экспертов, будет содействовать эффективному расследованию преступлений и преследованию виновных. Документ ратифицировали уже 39 стран. Кстати, именно Беларусь инициировала в ООН разработку и принятие глобального плана действий борьбы с современной работорговлей. Международный опыт учли, внося поправки и в закон «Об охране труда». В целом изменения направлены на сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости.

Игорь Станкевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания по труду и социальной защите Республики Беларусь:

Появляется такая возможность проводить освидетельствование работников на предмет опьянения, нахождения в наркотическом состоянии при помощи специальных приборов.