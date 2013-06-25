Минчанину отказывают в бесплатном ремонте холодильника, купленного 15 лет назад

Новости Минска. Одни лазят в холодильник за продуктами, другие - помечтать. Герой этого сюжета благодаря своему 15-летнему холодильнику в совершенстве овладел Законом «О защите прав потребителей». Чего и вам желает...

Периодически в течение последних 15 лет Виктор Пилецкий наблюдает в собственном холодильнике своеобразную ледяную выставку в миниатюре. Однако вид специфического произведения искусства минчанина не радует.

Виктор Пилецкий:

В 1998 году мы купили холодильник. Но через 7 лет после покупки появилась проблема, пошел в холодильнике лед. В процессе работы, в 2 местах, образуется корка льда, здесь и здесь, внизу шкафа. И это происходит постоянно, через каждые 2-3 дня.

В 2005 году в сервисном центре недостаток устранили бесплатно, так как признали, что дефект заводской. Причем мастера закрыли глаза на тот факт, что на холодильник истекла трехлетняя гарантия. После ремонта Виктор на несколько лет забыл о проблеме... Но в 2013 мужчину настигло холодное дежа-вю.

Виктор Пилецкий:

В том же самом месте, опять пошел тот же самый лед. Мы опять позвонили в сервисный центр, у нас опять забрали холодильник, но уже на платной основе на сумму около 2 миллионов рублей. Я считаю, что это нецелесообразно, потому что это почти новое изделие. Второе — я считаю, что вина завода, что повторная поломка в том же месте.

Если раньше завод свою вину признавал, то сейчас всячески отрекается от сказанного ранее. И больше не готов на щедрость. В сервисном центре пояснили, что истек даже срок службы холодильника – 10 лет, не говоря о уже о гарантийном… Хотя в техпаспорте, выданном Виктору на эту технику, стоит другая цифра – 15…

Юрий Перевозков, юрист:

В данной ситуации, если на холодильник действительно установлен срок службы — 15 лет, и, соответственно, он не истек, то потребитель имеет право в соответствии со статьей 20 заявить требование изготовителю — безвозмездно устранить проявившийся дефект.

Если же ознакомление с техпаспортом не убедит сотрудников сервисного центра, то Виктору Пилецкому прямая дорога в экспертную организацию. Там-то и определят, производственный дефект или нет….

Юрий Перевозков, юрист:

Если же будет установлено, что действительно этот дефект носит производственный характер, в такой ситуации потребитель помимо требований о безвозмездном устранении недостатка вправе также в судебном порядке заявить требование о материальной компенсации морального вреда, а также неустойки за нарушение сроков удовлетворения его требований.

Беспокоит минчанина и еще один вопрос: недавно в холодильнике треснул уплотнитель. Виктор Пилецкий просил заменить его на платной основе, но в сервисном центре в этом ему отказали.

Юрий Перевозков, юрист:

В такой ситуации, получив устный отказ, потребителю необходимо обратиться опять же с письменным заявлением с требованием проведения платного ремонта исключительно уплотнителя, который он хотел поменять, за свои денежные средства.

Кстати, например, на сайте remhol.by среди типичных неисправностей холодильников указано именно промерзание задней стенки шкафа. Поэтому вероятность, что экспертиза окажется выигрышной, для минчанина Виктора Пилецкого очень высока.

А вообще, все, что можно в жизни исправить - надо исправить. Потому что все, что в жизни можно испортить, может быть испорчено и без вашего участия, сообщили в программе «Добро пожаловаться!»на СТВ.