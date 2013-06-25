Можно ли, разводясь, еще и развенчаться?

Новости Минска. 50 процентов современных пар отправляются в церковь на венчание ради эффектного свадебного видео. Можно ли так легкомысленно относится к одному из семи таинств и сколько стоит забрать однажды назад свое слово, данное однажды у алтаря?

Минчанка Арина Иванова познакомилась с будущим мужем в 17 лет. Роман развивался стремительно. Тогда девушка была уверена: их любовь - до конца дней. Поэтому, как только молодые люди достигли совершеннолетия, они поженились.

Арина Иванова:

После того, как поженились, решили даже повенчаться. Это довольно-таки красивая церемония. Решили, почему бы и нет?

Венчание, наряду с крещением и погребением, относится к семи таинствам Церкви, в котором жених и невеста дают свободное обещание о взаимной супружеской верности.

Традиция венчать на Руси существовала еще в дохристианский период. Жениха и невесту водили вокруг дерева или раскидистого куста со словами: «Обручается, вокруг ракитного куста венчается». С приходом христианства народное венчание было заменено церковным, причем сама церемония с тех самых пор почти не изменилась. Петра Первого и Екатерину Великую, Пушкина и Наталью Гончарову венчали, как и сегодня, возложением на головы венцов. Они символизируют терновый венец Христа и как бы предупреждают, что брак – это не только радость, но часто и мученичество. Правда, с такой ответственностью к браку подходят не все.

Арина Иванова:

Сейчас мой муж начал меня жутко раздражать. Он совершенно не мужчина. Он забросил университет. Он не хочет работать, компьютерные игры... Он целыми днями играет, и я не могу с этим мириться и жить с этим не могу совершенно.

Супруги собираются разводиться. Но только проблем с небесной канцелярией Арина иметь не хочет.

Арина Иванова:

Возможно ли вообще развенчаться?

Узнаем, что думают об этом минчане.

Минчане:

Если нет взаимоотношений, нет ничего, то смысл его задерживать?

Для этого должны быть очень веские причины, не просто потому что пожили, надоели и разбежались.

А если изменил кто-то? А другой не может простить...

Если людям неинтересно вместе, какой смысл жить, наверное.

Действительно, расторгнуть церковный брак можно без особых сложностей. Но только в случае, если супруги - иудеи или мусульмане.

Имам Зариф:

По исламу, брак заключается в устной форме, при определенных условиях и мужчине дано право расторгнуть этот брак. Как брак устно заключается, так же и устно он расторгается и мужчина говорит: «Ты свободна, ты разведена».

Кстати, мусульманская женщина не может выступать инициатором церковного развода. Чего не скажешь о правоверных христианках. Подтверждение этому у всех на виду. Развелись повенчанные Алла Пугачева и Филипп Киркоров, Валерия и Александр Шульгин. А не так давно отличилась и наша соотечественница Анжелика Агурбаш, которая развенчалась со своим мужем Николаем. Так неужели так просто можно разорвать узы, скрепленные Богом?

Кирилл Бардонов:

У каталіцкім касцеле такой практыкі, як развод, атрыманне разводу, акт шлюбу, які быў заключаны ў касцеле, не існуе. Шлюб, адін раз заключаны, ніякай ўладай не можа быць скасаваны.

Развод повенчанных супругов христианская церковь считает страшным грехом, за который придется ответить. Ведь таинство делает двоих людей единым целым, и разделение неизбежно приведет к болезням, нервным срывам и проблемам в построении новых отношений.

Сергий Лепин, протоиерей:

Важно понять, что никакого обряда, который выполнял бы обратную венчанию функцию, в православной церкви нет. Никакого так называемого развенчивания нет.

Беларусь на втором месте в Европе по количеству разводов. В отличие от католической, православная церковь практикует расторжение обвенчанного брака. Но трактуют это как снисхождение к человеческой слабости, ведь в рай никого насильно не затолкаешь.

Сергий Лепин, протоиерей:

Развенчивание - это то, что производят сами супруги, только супруги уничтожают собственный брак и могут потом однажды перед обществом засвидетельствовать, что все, они дошли до ручки, они его уничтожили.

Надо помнить, что знаменитая формулировка «не сошлись характерами» - это не повод для церковного развода. Семейные проблемы нашей героини Арины Ивановой тоже могут быть временными и вполне решаемыми.

Сергий Лепин, протоиерей:

Священное писание говорит о том, что основание для развода – прелюбодеяние и смерть одного из супругов. Под смертью мы можем понимать не только смерть телесную, но и смерть духовную. Список грехов, который свидетельствует о том, что брак распался, что брак уже фактически не существует, могут являться и другие грехи.

К ним относятся: алкоголизм, наркомания, угроза жизни и здоровью супруга и детей, совершение аборта без согласия одного из супругов, заболевание СПИДом и венерическими болезнями.

Нет понятия «развенчания». Есть только разрешение на новый церковный брак. Чтобы его получить, нужно подать прошение в епархию и приложить к нему копию свидетельства из ЗАГСа о разводе. Дело рассматривает епископ. Невиновной в распаде предыдущего брака стороне чаще всего разрешают венчаться снова.

Сергий Лепин, протоиерей:

Второй и третий брак – не есть норма, это исключение, снисхождение…

Часто мы забываем, что семья – это ежедневная трудная работа. Мы желаем нашей героине Арине Ивановой, чтобы непростые отношения с мужем все-таки наладились. Кризис пройдет, ведь их браку помогает сам Бог. А вообще, доминировать в семье должен тот, кто однажды в последствии сможет все может разминировать, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.